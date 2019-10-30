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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.10.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Hüngür hüngür ağladı: 'Babamı çağırmayın'

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Hüngür hüngür ağladı: 'Babamı çağırmayın'

Bursa’da eve giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir genç, otomobili ile 20 takla attı. Yanındaki arkadaşı ile burnu kanamadan araçtan çıkan genç, hurdaya dönen araç için hüngür hüngür ağladı. Annesine sarılıp omzunda ağlan genç, “Araba gitti ya, araba pert oldu, şu arabanın haline bak ya, babamı çağırmayın, ne zorluklarla aldığı arabayı hurdaya çevirdim” diye konuştu. Ayrıca kaza yerinden geçen iki motosikletli genç de aynı yerde kaza yaparak yaralandı.

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  • 20 takla atan aracın içinden burnu kanamadan çıktı, hurdaya dönen aracı için hüngür hüngür ağladı
  • 20 takla atan aracın içinden burnu kanamadan çıktı, hurdaya dönen aracı için hüngür hüngür ağladı
  • 20 takla atan aracın içinden burnu kanamadan çıktı, hurdaya dönen aracı için hüngür hüngür ağladı
  • 20 takla atan aracın içinden burnu kanamadan çıktı, hurdaya dönen aracı için hüngür hüngür ağladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza merkez Nilüfer İlçesi İzmir- Bursa karayolu Bursa Büyükşehir Stadı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşları ile birlikte gezen 19 yaşındaki Burak S. eve dönmek isterken virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile birlikte 20 takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri tarafından çıkartılan Burak S. ve Kağan K.’nın yaralanmadığı görüldü. Bunun üzerine sürücü Burak S.’nin annesi ve babasının olay yerine gelmesi üzerine Burak S. babasının aracının hurdaya döndüğünü belirterek hüngür hüngür ağlamaya başladı.

Annesine sarılıp omzunda ağlan genç, “Araba gitti ya, araba pert oldu, şu arabanın haline bak ya, babamı çağırmayın, ne zorluklarla aldığı arabayı hurdaya çevirdim” diye konuştu.

Öte yandan kaza yerinden geçen 2 motosikletli genç kırılan cam parçalarının üzerinden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek motordan düştü. Yaralanan 2 genç ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

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