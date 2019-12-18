Hüma isminin anlamı nedir? Hüma ne demek?
Hüma isminin anlamı, çocuklarına bu ismi koymak isteyen ebeveynler tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde de sıklıkla kullanılan bu isim, belirli anlamlara gelmektedir. Peki, Hüma isminin anlamı nedir ve Hüma ne demek? İşte, Hüma ismi Kuran'da geçiyor mu sorusuyla ilgili bazı detaylar
Hüma ismi, saadet, mutluluk ve devlet kuşu anlamlarına gelmektedir. Hüma ne demek?
TDK sözlük anlamı ise 'başına konduğu kişilere mutluluk getiren' şeklindedir.
Hüma İsminin Anlamı ve Özellikleri
Hüma isminin anlamı kişilik özelliklerini de oluşturmaktadır. Monoton, sade ve sakin bir yaşantı sürmektedir. En belirgin özelliği ise özgürlükçü olması ve sakinliktir. Sakin yapısı ile işlerini aceleye getirmeden yavaş yavaş yapmaktadır. Sabırla ilerleyerek işini sağlama almaktadır. Zeki ve başarılı kişiliği ile dikkat çekmektedir. Zekasını özelliklede ticari konularda kullanmayı çok sever. Olayları anlamlandırma ve kavrama yeteneği oldukça gelişmiştir.
Hüma Kur'an-ı Kerimde Geçiyor mu?
Hüma ismi Kur 'an da geçmemektedir. Ancak cennet kuşu olarak bilindiğini gösteren kaynaklar bulunmaktadır.
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