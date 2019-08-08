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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.08.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Hüma deprem anını gözyaşları içinde anlattı: 'Her şey düştü, ablam yatağın altına saklandı'

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Hüma deprem anını gözyaşları içinde anlattı: 'Her şey düştü, ablam yatağın altına saklandı'

Denizli'de meydana gelen 6.0 büyüklüğünde deprem Burdur'da da hissedildi. Oyun oynadığı esnada meydana gelen depremden korkan 8 yaşındaki Hüma Çalışkan gözyaşları içinde, "Her şey düştü. Ablam odaya geldi, deprem oluyor dedi ve yatağın altına saklandı" dedi.

İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Denizli de art arda iki kez sallandı. İlk olarak saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ardından Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ilçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"İlk belirlemelere göre can kaybı yok"

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi. Etiz, Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı. Deprem Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi.

"Halk sokağa döküldü, bu sene 5 oldu"

Burdur'da hissedilen deprem vatandaşları panikletti. Sokakta bulunan vatandaşlar araçlarından inerek ve duraksayarak ne olduğunu anlamaya çalıştı, etraftaki binalara baktı. Tedirgin vatandaşlar hemen cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. Evinde oturan bir teyze depremi hissettikten sonra evlerinden çıktıklarını belirterek, "Evde oturuyordum, hemen çıktık. Korkudan sokaktayız" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Çok fena hissettik, Denizli'de olmuş ama Burdur'da çok fazla hissettik, halk sokağa çıktı. Allah korusun bu sene beş oldu. Allah afetten korusun" diye konuştu.

Depremden en çok etkilenen ise eşyaların yere düşmesinden korkan 8 yaşındaki Hüma Çalışkan oldu. Oyun oynadığı esnada meydana gelen depremden korkan küçük kız gözyaşları içinde, "Her şey düştü. Ablam odaya geldi, deprem oluyor dedi ve yatağın altına saklandı" dedi.

Hüma deprem anını gözyaşları içinde anlattı: Her şey düştü, ablam yatağın altına saklandı

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