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    'Hülya neden böyle? Hülya derdini söyle!"

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 11:05 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu’nda toplanan binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe geçti. Hülya Avşar'ın, geçtiğimiz günlerde programında söylediği "Kadın evde çocuk büyütsün, kocasını karşılasın" sözleri Kadınlar Günü'ne de damgasını vurdu.

    FRANSIZ Kültür Merkezi önünde 19.30’da toplanan kadınlar, ellerinde pankart ve dövizlerle sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe geçti. Yağmura rağmen yürüyüşe binlerce kadın katılırken, bazı kadınların yağmurdan korunmak için şemsiye taşıdıkları görüldü.

    Polis, yürüyüş nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi’nde geniş güvenlik önlemi aldı. Polisler, yürüyüşe katılmak için gelenlerin çantaları ve üzerlerini aradı.

    İstiklal Caddesi'nde bu yıl 16'ncısı düzenlenen yürüyüşünde kadınlar tecavüz ve kadına şiddetin son bulması çağrısı yaptı. Yağan yağmura rağmen son yılların en kalabalık yürüyüşü Tünel Meydanı'na kadar sürdü.

    Hülya neden böyle Hülya derdini söyle

    ​​'İTAAT ETMİYORUZ, SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ'

    Mor bayraklar, dövizler ve pankartlar taşıyan hemen her kesim ve yaştan binlerce kadın, sıklıkla 'Yaşasın feminist mücadelemiz', 'Jin, jiyan, azadi', 'Sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz' ve 'İtaat etmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz' sloganlarını attı.

    Hülya neden böyle Hülya derdini söyle

    KADINLAR GÜNÜ'NE DE DAMGA VURDU

    Hülya Avşar'ın geçtiğimiz günlerde programında söylediği "Kadın evde çocuk büyütsün, kocasını karşılasın" sözleri Kadınlar Günü'ne de damgasını vurdu. Taksim'de toplanan onbinlerce kadın "Hülya neden böyle? Hülya derdini söyle!" sloganları attı.
    Hülya Avşar'ın, "Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" sözlerine tepkiler bitmek bilmiyor.

    Hülya neden böyle Hülya derdini söyle

     

     

     

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