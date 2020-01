Hulusi Akar’ın mevkidaşı Zeyna Akar

Ortadoğu’nun tarihinde ilk kez bir kadın, savunma bakanı oldu. Zeyna Akar, Lübnan Savunma Bakanı olarak atandı. Mitolojideki “Savaşçı prenses Zeyna”nın adını taşıyan bakanın soyismi de ilginç.



Lübnan’da Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümette 6 kadın bakan bulunuyor. Ancak en büyük ilgiyi savunma bakanlığı görevine atanan Zeyna Akar çekti. Mitolojideki “Savaşçı prenses Zeyna”nın adını taşıyan bakan Hıristiyan Ortodoks bir aileden geliyor. Zeyna Akar, eski Başbakan Saad Hariri hükümetinin Dışişleri Bakanı Cebran Basil’in liderliğindeki “Güçlü Lübnan” blokundan aday gösterildi.



TARİH BELLİ DEĞİL



Hulusi Akar, bundan bir yıl önce Lübnan’ın bir önceki Savunma Bakanı İlyas Bu Saab ile bir araya gelmiş ve Saab, Türkiye’nin kurmak istediği güvenli bölgeye itiraz ederek, Şam’ın onayının alınması gerektiğini söylemişti. Daha sonra Lübnan’da yaşanan iç karmaşa ve hükümetin istifasının ardından yeni hükümet kurulmuştu. İki Akar’ın ne zaman bir araya geleceği bilinmez ama soyismi benzerliğinin ilk diyalog için samimi bir ortam yaratacağı kesin.

'KAYINVALİDE'NİN YÜZÜK PAZARLIĞI: BU ÇOK PAHALI ALAMAM OĞLUM









İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçen hafta Antalya’nın ilçelerine yaptığı ziyaret sırasında bir kuyumcuyla diyaloğu, aile içerisindeki sürpriz gelişmelerin ve heyecanlı bekleyişin de habercisi oldu. Akşener’in kuyumcu esnafıyla sohbeti görülmeye değerdi.

İKİNCİ TORUN GELİYOR

İkinci kez babaanne olmaya hazırlanan Akşener, gelinine doğum hediyesi almak için yaptığı alışverişte, ilk seçtiği yüzük biraz pahalı gelince “emekli bir babaanne” olduğunu vurgulamak zorunda kaldı. 8 bin 300 liralık ilk yüzüğü pahalı bulan Akşener, ikinci tercihinin 3 bin 400 lira olduğunu öğrenince rahatladı. “Emekli maaşımla alacağım, bu çok pahalı alamam oğlum” diyen Akşener, ikinci yüzüğün fiyatını 3 bin liraya indirdikten sonra parasını peşin ödedi. Kuyumcunun hediye etme çabaları ise sonuç vermedi.

Gamze Kolcu’nun verdiği bilgiye göre, oğlu Fatih Akşener ile gelini Işıl Akşener’in 4 yaşındaki ilk çocukları Pars, Akşener’in gözbebeği. Şimdi aileye mart ayında ikinci bebek gelecek. Ailenin yeni üyesinin isminin ne olacağı da bugünlerde en çok konuşulan konu.

Akşener’in ilk göz ağrısı Pars’ın tahtı sallanır mı bilmiyoruz ama aileyi kız torun heyecanı sarmış gibi.

DERSİMİ ALDIM... HADİ SİZİ ÖPÜYORUM

TBMM Genel Kurul salonuna girdiği andan itibaren her an tartışma çıkarma potansiyeli olan milletvekilleri bilinir. Hatta foto muhabirleri onların hareketlenmelerine bağlı olarak ilginç bir kare yakalayacaklarını anlarlar.









Bu dönem siyasetin en ateşli, dumanı tepesinde vekilleri de belli olmaya başladı. CHP’den Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba, İYİ Parti’den Yasin Öztürk, Lütfü Türkkan, AK Parti’den Zülfü Demirağ, Salih Cora, Ahmet Hamdi Çamlı, HDP’den Ahmet Şık ve TİP’ten Erkan Baş ile Barış Atay.



Selahattin Sönmez’in aktardığına göre bu isimlerden AK Partili Zülfü Demirağ, her konuşmacıya oturduğu yerden laf atmasıyla meşhur. Demirağ, bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet tarafından ilginç bir yöntemle protesto edildi ve konuşturulmadı.



Geçen hafta yine benzer bir tartışmanın ardından söz alan Demirağ, muhalefetin kendisine uyguladığı protesto yönteminden çok etkilenmiş olmalı ki, çıkardığı dersi şöyle anlattı: “Allah sizden razı olsun, sizin sayenizde Türkiye gündemine geldim. Bütçe görüşmeleri sırasında konuşmamı tam altı dakika boyunca engellediniz. Beni konuşturmamak için sürekli gürültü yaptınız. Ama sonra düşündüm ve bundan ders çıkardım. Bir daha da ses çıkarmadım.”



Demirağ’ı tanıyanlar, “Hadi sizi öpüyorum” diye salondan çıkan arkadaşlarının sözünü tutacağına pek inanmıyorlar.