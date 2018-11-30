Hulusi Akar'ı Çankaya Köşkü'ne götürmüştü! FETÖ'cü albay binbaşıya saldırmış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHulusi Akar'ı Çankaya Köşkü'ne götürmüştü! FETÖ'cü albay binbaşıya saldırmış
GeriGündem Hulusi Akar'ı Çankaya Köşkü'ne götürmüştü! FETÖ'cü albay binbaşıya saldırmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
30.11.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Hulusi Akar'ı Çankaya Köşkü'ne götürmüştü! FETÖ'cü albay binbaşıya saldırmış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hulusi Akar'ı Çankaya Köşkü'ne götürmüştü! FETÖ'cü albay binbaşıya saldırmış

FETÖ darbe girişimi sırasında Ankara'daki kritik kamu kurumlarına ateş eden helikopter pilotlarının da yargılandığı davanın sanıklarından eski albay Uğur Kapan'ın, savunmasında kendisini suçlayan ve örgüt elebaşını eleştiren sanık eski binbaşı Ersel Ersoy'a saldırdığı ortaya çıktı. Kapan, 15 Temmuz darbe girişiminin sona erdiği sabah saatlerinde o dönem Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren pilot olarak biliniyor.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen Kara Havacılık Komutanlığı davasının 1 Kasım'daki duruşmasında sanık eski Bakım Taburu Komutan Yardımcısı kara pilot binbaşı Ersel Ersoy, esasa ilişkin savunma yaptı. Darbe girişimini fark ettikten sonra kanunsuz bir eylemde bulunmadığını iddia eden Ersoy, suçsuz olduğunu savundu.  Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlerden sanık eski kara pilot albay Uğur Kapan'ın da sorumlu olduğunu söyleyen Ersel, darbe girişiminin FETÖ'cü bir kalkışma olduğunu ifade etti.  AA muhabirinin aldığı bilgiye göre duruşma arasında sanıkların tutulduğu nezarethanede, eski albay Uğur Kapan, savunmasında kendisini suçlayan Ersel'e saldırdı. 

Bu olaya ilişkin jandarma personelinin hazırladığı tutanakta, Kapan'ın, "Niçin böyle ifade veriyorsun, neden yalan söylüyorsun, alçaklık yapma" diyerek Ersel'in boğazını sıktığı bilgisine yer verildi.  İkili arasında yaşanan kavgayı ayıran jandarma, gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için durumu cezaevi yönetimine bildirdi. 

Ankara'da terör estirmişlerdi 

MİT, Genelkurmay Başkanlığı, TÜRKSAT, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ateş eden ve darbecilere lojistik destek sağlayan helikopter pilotlarının da arasında bulduğu Kara Havacılık Komutanlığı davasına devam ediliyor.  Davanın 23 Mayıs'taki duruşmasında esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için de 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra bazı suçlardan 5 bin 736'şar yıl hapis cezası istedi.  Hakkında 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıklar arasında, o dönem Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren eski pilot Albay Uğur Kapan da yer alıyor. Olay tarihinde Etimesgut'ta konuşlu Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığındaki Kara Havacılık Komutanlığına ait depolardan helikopterle mühimmat taşıdığı gerekçesiyle sanık Ersel Ersoy için de "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir kez ağırlaştırılış müebbet hapis cezası istenmişti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (30.11.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Marmara'da korkutan deprem

İlkokul mezunu savcı: Binbir surat Seher

YÖK tarafından görevden alındı

Büyük panik! Şişli'de iş merkezinde yangın