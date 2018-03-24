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    Hulusi Akar’dan flaş Afrin açıklaması!

    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 11:22 | Son Güncelleme:

    Orgeneral Hulusi Akar: "3-5 köy kaldı. Operasyonlar devam ediyor bugün yarın orası da bitecek."

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu iş olacak, diyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, bunun sonu yok. Bunu bütün arkadaşlarımız içselleştirdi. Bir bütün halinde bu mücadele sürüyor. İnşallah bunu başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız." şeklinde konuştu.

    Afrin'de bulunan yer altı yapıları hakkında da konuşan Akar “Bu koruganlar teröristlerin yapacağı iş değil. Bir devlet aklı olmadan, bir mühendislik hizmeti olmadan, bir projelendirme olmadan bunların tek başlarına böyle bir şey yapmalarının imkan ve ihtimali yok." dedi.

    Etiketler: hulusi akar , son dakika , gündem
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