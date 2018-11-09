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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
09.11.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

Hulusi Akar'dan 10 Kasım mesajı

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Hulusi Akar'dan 10 Kasım mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Milletlerin tarihlerine yön veren, uygarlıklarını biçimlendiren ve geleceklerini aydınlatan liderler, hiçbir zaman unutulmaz; içinden çıktığı toplumun hafızasında daima yaşarlar. İlkeleri ve düşünceleriyle Türk milletinin hafızasında ve yüreğinde yaşayan, İstiklal Savaşı’nın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de işte böyle bir liderdir.

Bugün ebediyete intikalinin 80’inci yıl dönümünde saygı ve minnetle andığımız büyük lider Atatürk; bin yıllık vatanımızı işgal girişiminde bulunan yedi düvele karşı 'Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek kahraman ve fedakâr Türk halkı ile birlikte büyük bir kurtuluş mücadelesi başlatmış, zaferle sonuçlanan bu mücadelenin ardından yeni bir devlet kurup cumhuriyeti ilan etmiştir. Türk tarihinin en büyük dönüşümlerinden biri olan cumhuriyetin ilanı ile ülkemizin ve milletimizin her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılması için ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda köklü, emsalsiz değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Savaştan çıkmış, yokluk içindeki bir ülkenin her alanda gerçekleştirdiği bu değişim ve var olma mücadelesi, mazlum ve mağdur milletler için de bir ilham kaynağı olmuştur. Bağımsızlık mücadelemizin, millî birliğimizin ve çağdaşlık yolunda atılan adımların simgesi olan Atatürk, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' diyerek akıl ve bilim üzerine inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk halkına miras bırakmıştır."

MÜCADELEMİZ, SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK

Bakan Akar, mesajın devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahramanlık ve fedakârlıklarıyla daima gurur duyduğumuz atalarımızdan devraldığımız bu mirasa sahip çıkmak ve onlara yaraşır şekilde ülkemizi, aklın ve bilimin rehberliğinde geleceğe taşımak, bizlerin en önemli vazifesidir. Asil Türk milleti, Millî Mücadele’de olduğu gibi 15 Temmuz’da da istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı millî ve manevi değerlerinden aldığı güçle yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut halinde omuz omuza mücadele ederek ülkemizi geleceğe taşıma iradesi ve gücünde olduğunu ve demokrasiye nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiştir. Bağrından çıktığı milletinin sevgi ve güveninden güç alan Türk Silahlı Kuvvetleri de başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne ve birliğimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.

Bu mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Bu vesileyle, asil milletimizin azim ve kararını zafere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Aziz Atatürk, ruhun şâd olsun."

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