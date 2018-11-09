Hulusi Akar: Asla ve kat’a müsaade etmeyeceğiz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin güneyinde, ister Irak’ın ister Suriye’nin kuzeyinde, hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla ve kat’a müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde uçuş bilgi hizmeti ve ikaz hizmeti verilen, hudutları belirlenmiş hava sahası olan FIR Hattı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Türkiye, FIR Hattı konusunda bugüne kadarki uygulamalarına devam edecektir.
Doğu Akdeniz’deki gelişmeler
Türkiye’nin 'evet' demediği hiçbir oldubittiyi arkanızda kim olursa olsun bize kabul ettiremezsiniz.
Suriye'nin kuzeyi
Ülkemizin güneyinde, ister Irak’ın ister Suriye’nin kuzeyinde, hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla ve kat’a müsaade etmeyeceğiz.
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