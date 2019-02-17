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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.02.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Hulusi Akar Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu

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Hulusi Akar Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı'nda Türkiye’nin Suriye politikası ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Akar açıklamasında “Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok” ifadesini kullandı.

Hulusi Akar'ın açıklamalarından satırbaşları: 

Bizim yaklaşımımız hep insani bakış açısından hiç kimsenin toprak bütünlüğüne karşı bir adamımız yok. Suriye’de biz teröristlere karşı çalışmalarımızı yapıyoruz. Cerablus, Azez ve Afrin’de yaptıklarımız temizlik çalışmasıydı ve böylece milyonlarca kişi evlerine geri döndüler.

Ayrıntılar birazdan...

BAKAN AKAR TRT WORLD’E DE KONUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temaslarının ardından TRT World kanalına açıklamalarda bulundu.

Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede, terör örgütü YPG'nin olmaması gerektiğini vurgulayan Akar, "Esas olan sınırlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlamak" dedi.

Hiçbir ülkenin sınırlarında teröristleri istemeyeceğini belirten Milli Savunma Bakanı, Türkiye'nin tek hedefinin bölgeyi YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlemek olduğunu kaydetti.

"EN AZ 3 BİN DEAŞ'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nı hatırlatarak, "En az 3 bin DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdik. Harekat sonrası en az 300 bin kişi Türkiye'den Suriye'deki evlerine döndü. Suriye'nin kuzeyi teröristlerden temizlendiğinde bu bölgeden ayrılanlar da evlerine dönebilecek" ifadelerini kullandı.

"ARAP VE KÜRT KARDEŞLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik vahşetine dikkat çeken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Arap ve Kürt kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"BİZ NATO ÜYESİYİZ"

Akar, Türkiye-NATO ilişkilerine ilişkin bir soruya da, "Biz NATO üyesiyiz. Sorumluluklarımızı eskiden olduğu gibi yerine getiriyoruz. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil" yanıtını verdi.

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