Hulusi Akar: Millilik oranı bugün yüzde 60'lara çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHulusi Akar: Millilik oranı bugün yüzde 60'lara çıktı
GeriGündem Hulusi Akar: Millilik oranı bugün yüzde 60'lara çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
13.01.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Hulusi Akar: Millilik oranı bugün yüzde 60'lara çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hulusi Akar: Millilik oranı bugün yüzde 60'lara çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde BMC’nin fabrika temel atma törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2002'de yüzde 20'lerde olan yerlilik ve millilik oranı bugün yüzde 60'lara çıktı’’ dedi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde BMC’nin fabrika temel atma törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Savunma sanayi alanında yarım yüz yıldan beri ev sahipliği yapan Sakaryamızdayız. Sakarya'nın rolünün giderek artacağına inanıyorum. Yurt içi ve sınır dışı operasyonlarda yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirdiği silahların önemi açıkça görülmekte. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömen Mehmetçiğimizin arkasında sizler varsınız. Mehmetçiğimiz destan yazarken, savunma sanayi çalışanları ürettiği eserler ile Mehmetçiği desteklemişlerdir. Bu yolda tüm girişimleri bizleri teşvikleyen, yüreklendiren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yerlilik ve milliliğin bekamızı ilgilendiren zorunluluk haline geldiğini ifade eden Bakan Akar, "Türkiye bu coğrafyada var olmak için kendi silahları ile caydırıcı, güçlü ve başarılı olmaya mecburdur. Coğrafya ne kadar kaderse, Türkiye bu coğrafyanın kaderidir. Tankı, topu milli imkanlarla üretemediğimiz için yıllarca dışarıdan bekledik. Bu yüzden kendi göbeğimizi, kendimiz kesecek şekilde tedbirleri almaya başladık ve alacağız. Modern harp silah araç ve gereçlerinde yabancı firmaların teknolojilerine bağlı olmadan projeler gerçekleştirilecek. Yerlilik ve millilik adı altında çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bakan Akar, "2002'de yüzde 20'lerde olan yerlilik ve millilik oranının bugün yüzde 60'lara ulaşması yapılan çalışmaların başarılı olduğunun en açık göstergesidir. Bu konuda öncelikle hedefimiz gelişmiş teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetlerimize ortaya çıkarabilmektir. TSK'nın ihtiyaçlarının zamanında karşılanması için ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımın artırılması zarüriyet ve şarttır. Arifiye'deki 1. Ana Bakım Merkezinin işletmeleri bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bölgeye yapılan, yapılacak olan bu tür yatırımlar istihdama da önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye bu coğrafyada var olmak için kendi silahları ile caydırıcı, güçlü ve başarılı olmaya mecburdur. Coğrafya ne kadar kaderse, Türkiye bu coğrafyanın kaderidir. Tankı, topu milli imkanlarla üretemediğimiz için yıllarca dışarıdan bekledik. Bu yüzden kendi göbeğimizi, kendimiz kesecek şekilde tedbirleri almaya başladık ve alacağız. Modern harp silah araç ve gereçlerinde yabancı firmaların teknolojilerine bağlı olmadan projeler gerçekleştirilecek. Yerlilik ve millilik adı altında çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.01.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş sözler: İşine gelince 'tamam' gelmeyince...

Arkadaşının şakası canından etti

İşte AK Parti'nin Kocaeli adayları...

İzmir - Eskişehir tren seferleri aşırı yağış yüzünden durdu, yol kapandı, işçiler kepçeyle taşındı