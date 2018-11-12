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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.11.2018 - 18:20, Son Güncelleme:

SON DAKİKA: 'Dış etki söz konusu değil' dedi, patlamanın nedenini açıkladı

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SON DAKİKA: 'Dış etki söz konusu değil' dedi, patlamanın nedenini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlamada herhangi bir dış etkinin söz konusu olmadığını belirterek, "Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Hakkari'de Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki kaza sonrası çıkan patlamada yaralanan askerler ile terörle mücadele harekatında yaralanan asker ve polisleri ziyaret etti.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve hastane yetkilileri tarafından karşılanan Bakan Akar, odalarına tek tek giderek yaralılarla sohbet etti ve ailelerle görüştü.

Akar, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralıların durumlarının her geçen gün iyiye gittiğini bildirdi.

Yaralıların bir an önce iyileşmesi için yoğun gayret gösteren sağlık görevlilerine teşekkür eden Bakan Akar, "Kazanın ardından yaralıların bir kısmı buraya sevk edildi, diğerlerinin de şu anda Yüksekova'da, Van'da ve Hakkari'de tedavileri sürmektedir. Onların da büyük bölümünün birkaç gün içinde taburcu edileceğini öğrendik." diye konuştu.

Akar, kazayla ilgili hemen adli, idari, teknik incelemelerin başlatıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"İlk bulguları sizlerle paylaşmak istiyorum. Buna göre, hem mühimmatın hem de topun göreve elverişli olduğu raporlarını inceleme heyeti teyit etmiş bulunuyor. Burada topun ateşlenmesini müteakip, merminin namluyu terk ettiğini, namludan çıktığını daha sonra namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde diğer teknik çalışmalar devam ederek daha ayrıntılı bazı bulgulara ulaşmamız mümkün olacaktır. Şu anda adli, idari, teknik çalışmalar devam ediyor."

Üs bölgesindeki patlamaya neden olabilecek herhangi bir dış etkinin olup olmadığı sorulan Akar, "Mermilerin, topun incelemesi yapıldı. 28 Ekim'de de bir heyet bunların göreve elverişli olduğunu tespit etmiş. Dolayısıyla bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir." yanıtını verdi.

Terörle mücadeleye yönelik soru üzerine Akar, "Hem Doğu, Güneydoğu'da hem Irak'ın kuzeyinde hem de diğer bölgelerde terörle mücadeleyle ilgili faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde artan bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadelemizin devam edeceğini herkesin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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Bakan Akar ve komutanlardan patlama bölgesinde inceleme
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