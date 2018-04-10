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    Hulusi Akar Çanakkale'de denetimde bulundu

    İHA
    10.04.2018 - 21:03 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 1’inci Ordu Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Gelibolu bölgesinde 1’inci Ordu Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundular.

    Etiketler: TSK , ÇANAKKALE ZAFERİ 101.YILDÖNÜMÜ , gündem
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