Hulusi Akar Çanakkale'de denetimde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Gelibolu bölgesinde 1’inci Ordu Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundular.
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