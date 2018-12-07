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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
AA
07.12.2018 - 17:32, Son GÃ¼ncelleme:

Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüÅŸtü

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Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Ã–zel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Akar, Jeffrey ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼neyinde bir terÃ¶r koridoru oluÅŸmasÄ±na asla mÃ¼saade edilmeyeceÄŸini belirtti. Akar gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca ABDâ€™nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG ile iliÅŸkisini sonlandÄ±rmasÄ±nÄ± ve gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan vazgeÃ§ilmesi gerektiÄŸini ifade etti.

Savunma BakanÄ± Hulusi Akar'Ä±n ABD'nin Suriye Ã–zel Temsilcisi James Jeffrey ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK ile iliÅŸkisini sonlandÄ±rmasÄ± ve Suriye'de gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan vazgeÃ§ilmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi duyuruldu.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Akar, Jeffrey ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde FÄ±rat'Ä±n doÄŸusu, Ä°dlib ve MenbiÃ§'te son dÃ¶nemde yaÅŸanan geliÅŸmeler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.

AÃ§Ä±klamada, "Akar tarafÄ±ndan muhatabÄ±na ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK ile iliÅŸkisini sonlandÄ±rmasÄ± konusundaki haklÄ± beklentimiz, gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan vazgeÃ§ilmesi ve Ã¼lkemizin gÃ¼neyinde bir terÃ¶r koridoru oluÅŸmasÄ±na asla mÃ¼saade edilmeyeceÄŸi hususlarÄ± tekraren ifade edildi" denildi.

TÃœRKÄ°YE VE ABD'DEN SURÄ°YE KONULU ORTAK AÃ‡IKLAMAÂ

TÃ¼rkiye ve ABD,Â  MÃ¼nbiÃ§ Yol HaritasÄ± konusunda yÄ±lsonuna kadar hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve somut ilerleme saÄŸlanmasÄ±nÄ± taahhÃ¼t ettiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â Â Â Â Â 

TÃ¼rkiye ve ABD tarafÄ±ndan yapÄ±lan Suriye konulu ortak aÃ§Ä±klamada,Â  iki Ã¼lke arasÄ±nda YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Suriye Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ toplantÄ±sÄ±nÄ±n bugÃ¼n Ankaraâ€™da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â Â Â Â Â 

AÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Milli Savunma BakanlÄ±klarÄ± ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Savunma BakanlÄ±klarÄ±ndan yÃ¼ksek dÃ¼zeyli yetkililerin, Suriyeâ€™de istikrar ve gÃ¼venliÄŸin gÃ¼Ã§lendirilmesine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam etmek Ã¼zere toplandÄ±klarÄ± belirtilerek, "Taraflar, Suriyeâ€™nin egemenliÄŸi, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, birliÄŸi ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne olan baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit etmiÅŸler ve Suriye ihtilafÄ±na BM GÃ¼venlik Konseyiâ€™nin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±yla uyumlu bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± sÃ¼recinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve geri dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemez ilerleme saÄŸlanmasÄ±nÄ±n Ã¶neminin altÄ±nÄ± Ã§izmiÅŸlerdir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

Ä°ki Ã¼lkenin muhtaÃ§ durumdaki Suriyelilere insani yardÄ±m saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik ortak taahhÃ¼tlerini yineledikleri bildirilen aÃ§Ä±klamada, her iki Ã¼lkenin bu baÄŸlamda gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶nemli Ã§abalarÄ±nÄ±n teslim edildiÄŸi kaydedildi.Â Â Â Â Â 

Suriye'deki terÃ¶rizmle mÃ¼cadele konusuna da vurgu yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:Â Â Â Â Â 

"Her iki taraf, Suriye iÃ§inden ve Ã¶tesinden kaynaklanan terÃ¶rizmin her tÃ¼r ve tezahÃ¼rÃ¼yle mÃ¼cadele etme kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit etmiÅŸtir. Taraflar, MÃ¼nbiÃ§ Yol HaritasÄ± konusunda yÄ±lsonuna kadar hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve somut ilerleme saÄŸlanmasÄ±nÄ± taahhÃ¼t etmiÅŸlerdir. MÃ¼nbiÃ§ Yol HaritasÄ±â€™nda belirtilen diÄŸer alanlara iliÅŸkin mÃ¼ÅŸterek planlama konusunda Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek hususunda mutabÄ±k kalmÄ±ÅŸlardÄ±r. TÃ¼rkiye ve ABD, MÃ¼ttefik olarak birbirlerine karÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine uygun ÅŸekilde, her iki Ã¼lkenin gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ± etkin biÃ§imde ele alma taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ paylaÅŸmakta ve Suriyeâ€™de devam eden krize iliÅŸkin olarak karÅŸÄ±lÄ±klÄ± menfaatlerini ilgilendiren konularda ilerleme saÄŸlamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeyi arzu etmektedir. Bu amaÃ§la Taraflar, Suriye konulu Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu toplantÄ±larÄ±nÄ±n daha sÄ±k aralÄ±klarla dÃ¼zenlenmesi konusunda mutabÄ±k kalmÄ±ÅŸlardÄ±r."Â Â Â Â Â 

AÃ§Ä±klamada, YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Suriye Ã‡alÄ±ÅŸma Grubuâ€™nun bir sonraki toplantÄ±sÄ±nÄ±n en geÃ§ Åžubat 2019â€™a kadar ABD'nin baÅŸkenti Washingtonâ€™da toplanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°brahim KalÄ±n, James Jeffreyâ€™i kabul etti
Ä°brahim KalÄ±n, James Jeffreyâ€™i kabul etti
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