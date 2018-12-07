Savunma BakanÄ± Hulusi Akar'Ä±n ABD'nin Suriye Ã–zel Temsilcisi James Jeffrey ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK ile iliÅŸkisini sonlandÄ±rmasÄ± ve Suriye'de gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan vazgeÃ§ilmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi duyuruldu.



Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Akar, Jeffrey ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde FÄ±rat'Ä±n doÄŸusu, Ä°dlib ve MenbiÃ§'te son dÃ¶nemde yaÅŸanan geliÅŸmeler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.

AÃ§Ä±klamada, "Akar tarafÄ±ndan muhatabÄ±na ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK ile iliÅŸkisini sonlandÄ±rmasÄ± konusundaki haklÄ± beklentimiz, gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan vazgeÃ§ilmesi ve Ã¼lkemizin gÃ¼neyinde bir terÃ¶r koridoru oluÅŸmasÄ±na asla mÃ¼saade edilmeyeceÄŸi hususlarÄ± tekraren ifade edildi" denildi.



TÃœRKÄ°YE VE ABD'DEN SURÄ°YE KONULU ORTAK AÃ‡IKLAMAÂ



TÃ¼rkiye ve ABD,Â MÃ¼nbiÃ§ Yol HaritasÄ± konusunda yÄ±lsonuna kadar hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve somut ilerleme saÄŸlanmasÄ±nÄ± taahhÃ¼t ettiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â Â Â Â Â

TÃ¼rkiye ve ABD tarafÄ±ndan yapÄ±lan Suriye konulu ortak aÃ§Ä±klamada,Â iki Ã¼lke arasÄ±nda YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Suriye Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ toplantÄ±sÄ±nÄ±n bugÃ¼n Ankaraâ€™da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â Â Â Â Â

AÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Milli Savunma BakanlÄ±klarÄ± ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Savunma BakanlÄ±klarÄ±ndan yÃ¼ksek dÃ¼zeyli yetkililerin, Suriyeâ€™de istikrar ve gÃ¼venliÄŸin gÃ¼Ã§lendirilmesine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam etmek Ã¼zere toplandÄ±klarÄ± belirtilerek, "Taraflar, Suriyeâ€™nin egemenliÄŸi, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, birliÄŸi ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne olan baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit etmiÅŸler ve Suriye ihtilafÄ±na BM GÃ¼venlik Konseyiâ€™nin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±yla uyumlu bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± sÃ¼recinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve geri dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemez ilerleme saÄŸlanmasÄ±nÄ±n Ã¶neminin altÄ±nÄ± Ã§izmiÅŸlerdir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â

Ä°ki Ã¼lkenin muhtaÃ§ durumdaki Suriyelilere insani yardÄ±m saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik ortak taahhÃ¼tlerini yineledikleri bildirilen aÃ§Ä±klamada, her iki Ã¼lkenin bu baÄŸlamda gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶nemli Ã§abalarÄ±nÄ±n teslim edildiÄŸi kaydedildi.Â Â Â Â Â

Suriye'deki terÃ¶rizmle mÃ¼cadele konusuna da vurgu yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:Â Â Â Â Â

"Her iki taraf, Suriye iÃ§inden ve Ã¶tesinden kaynaklanan terÃ¶rizmin her tÃ¼r ve tezahÃ¼rÃ¼yle mÃ¼cadele etme kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit etmiÅŸtir. Taraflar, MÃ¼nbiÃ§ Yol HaritasÄ± konusunda yÄ±lsonuna kadar hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve somut ilerleme saÄŸlanmasÄ±nÄ± taahhÃ¼t etmiÅŸlerdir. MÃ¼nbiÃ§ Yol HaritasÄ±â€™nda belirtilen diÄŸer alanlara iliÅŸkin mÃ¼ÅŸterek planlama konusunda Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek hususunda mutabÄ±k kalmÄ±ÅŸlardÄ±r. TÃ¼rkiye ve ABD, MÃ¼ttefik olarak birbirlerine karÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine uygun ÅŸekilde, her iki Ã¼lkenin gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ± etkin biÃ§imde ele alma taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ paylaÅŸmakta ve Suriyeâ€™de devam eden krize iliÅŸkin olarak karÅŸÄ±lÄ±klÄ± menfaatlerini ilgilendiren konularda ilerleme saÄŸlamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeyi arzu etmektedir. Bu amaÃ§la Taraflar, Suriye konulu Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu toplantÄ±larÄ±nÄ±n daha sÄ±k aralÄ±klarla dÃ¼zenlenmesi konusunda mutabÄ±k kalmÄ±ÅŸlardÄ±r."Â Â Â Â Â

AÃ§Ä±klamada, YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Suriye Ã‡alÄ±ÅŸma Grubuâ€™nun bir sonraki toplantÄ±sÄ±nÄ±n en geÃ§ Åžubat 2019â€™a kadar ABD'nin baÅŸkenti Washingtonâ€™da toplanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.