Hükümlü babaya telefon ayarı
ANAYASA Mahkemesi (AYM) memurların gösteri yürüyüşü hakkı, vatandaşların mahkemeye erişimi temyiz hakkı ve hükümlülerin yakınlarıyla telefonla görüşme hakkını güvence altına alan üç önemli örnek ihlal ve yeniden yargılama kararı verdi.
1- Vücut dokunulmazlığına, şerefe ve mal varlığına karşı işlediği suçlardan dolayı 95 yıl 96 ay 152 gün hapis cezasına çarptırılan Ü.B., eşinden boşandı. Ü.B., kızının hafta sonları ailesi tarafından alındığını, gerek eğitim görmesi gerekse annenin yanında olması nedeniyle hafta içinde kızıyla telefonda görüşemediğini, bu hakkını hafta sonu kullanmak istediğini bildirdi. Ancak talebi reddedildi. Bunun üzerine 4 Şubat 2016’da AYM’ye başvurdu. AYM, 29 Mayıs’ta oybirliğiyle hükümlünün aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verirken yeniden yargılamaya ve 5 bin 500 lira manevi tazminata da hükmetti. İhlal ışığında, Ü.B.’nin telefonla görüşme günü, kızıyla rahat iletişim kurabilmesi için hafta sonuna alınacak.
2- AYM ikinci kararında tapu iptali davasında avukatın UYAP’tan 15 günlük süresi içinde yaptığı temyiz talebini Yargıtay’ın, Bayram tatili gerekçesiyle işleme koymayıp bu süre geçtikten sonra kayda alması nedeniyle reddedilmesini adil yargılama hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkının ihlali olduğuna karar verdi. AYM 29 Mayıs tarihli örnek kararında yanlış bir olguya dayalı şekilde temyizi ret kararlarında ihlal ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.
3- AYM üçüncü kararında, Şanlıurfa’da memur olan L.S’ye izinsiz yürüyüş ve basın açıklamasına katılmasından dolayı disiplin cezası verilmesini hak ihlali saydı. AYM, 29 Mayıs’ta yeniden yargılama yapılarak disiplin cezasının kaldırılmasına ve kadın memur L.S’ye 5 bin 500 lira tazminat ödenmesine de hükmetti. Kararda “Barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan, yasaklanmış davranışlarda bulunduğu konusunda hakkında bir tespit bulunmayan başvurucunun hafif de olsa bir cezaya muhatap olmaması gerekir” denildi.
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