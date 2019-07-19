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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
19.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hükümlü babaya telefon ayarı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Hükümlü babaya telefon ayarı

ANAYASA Mahkemesi (AYM) memurların gösteri yürüyüşü hakkı, vatandaşların mahkemeye erişimi temyiz hakkı ve hükümlülerin yakınlarıyla telefonla görüşme hakkını güvence altına alan üç önemli örnek ihlal ve yeniden yargılama kararı verdi.

1- Vücut dokunulmazlığına, şerefe ve mal varlığına karşı işlediği suçlardan dolayı 95 yıl 96 ay 152 gün hapis cezasına çarptırılan Ü.B., eşinden boşandı. Ü.B., kızının hafta sonları ailesi tarafından alındığını, gerek eğitim görmesi gerekse annenin yanında olması nedeniyle hafta içinde kızıyla telefonda görüşemediğini, bu hakkını hafta sonu kullanmak istediğini bildirdi. Ancak talebi reddedildi. Bunun üzerine 4 Şubat 2016’da AYM’ye başvurdu. AYM, 29 Mayıs’ta oybirliğiyle hükümlünün aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verirken yeniden yargılamaya ve 5 bin 500 lira manevi tazminata da hükmetti. İhlal ışığında, Ü.B.’nin telefonla görüşme günü, kızıyla rahat iletişim kurabilmesi için hafta sonuna alınacak.

2- AYM ikinci kararında tapu iptali davasında avukatın UYAP’tan 15 günlük süresi içinde yaptığı temyiz talebini Yargıtay’ın, Bayram tatili gerekçesiyle işleme koymayıp bu süre geçtikten sonra kayda alması nedeniyle reddedilmesini adil yargılama hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkının ihlali olduğuna karar verdi. AYM 29 Mayıs tarihli örnek kararında yanlış bir olguya dayalı şekilde temyizi ret kararlarında ihlal ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

3- AYM üçüncü kararında, Şanlıurfa’da memur olan L.S’ye izinsiz yürüyüş ve basın açıklamasına katılmasından dolayı disiplin cezası verilmesini hak ihlali saydı. AYM, 29 Mayıs’ta yeniden yargılama yapılarak disiplin cezasının kaldırılmasına ve kadın memur L.S’ye 5 bin 500 lira tazminat ödenmesine de hükmetti. Kararda “Barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan, yasaklanmış davranışlarda bulunduğu konusunda hakkında bir tespit bulunmayan başvurucunun hafif de olsa bir cezaya muhatap olmaması gerekir” denildi.

 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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