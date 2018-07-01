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    Hükümetten küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili önemli açıklama

    AA
    01.07.2018 - 10:52 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, küçük Eylül'ün öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız" dedi.

    22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan önceki gece kara haber geldi. Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği arama çalışmaları sonunda küçük kızın cesedine ulaşıldı. İşkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül dün feryatlarla toprağa verildi.

    BOZDAĞ: VAHŞİCE BİR CİNAYET

    Türkiye'yi sarsan vahşetle ilgili hükümet kanadından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Bozdağ, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız." dedi.

    Cinayeti işleyenin, insanlıktan nasibini almamış birisi olduğunu belirten Bozdağ, "Vahşice bir cinayet. Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim." diye konuştu. 

    Bozdağ, insanlığı utandıran, insanlıktan nasibini almayan bu tip kişilerin toplum içerisinde, toplum ve insanlar için daha fazla tehdit ve tehlike arz etmemesi için ayrıca önleyici tedbirleri de artıracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız. Bu konuda da kararlı adımlar atacağız. Cezaların artırılması konusunda da adımlar atılacaktır. Esasında Adalet Bakanlığımız bu konuda bir taslak hazırlamıştı, Bakanlar Kurulumuzu da sunmuştu. Ben de sözcü olarak kamuoyuna bilgi aktarmıştım. Ancak maalesef erken seçim nedeniyle bu tasarı yasalaşamadı, yeni dönemde meclisimiz inşallah bu teklifi hızla yasalaşacaktır."

    Hükümetten küçük Eylülün öldürülmesiyle ilgili önemli açıklama

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    Etiketler: eylül cinayeti , son dakika , haberler
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