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    Hükümetten flaş açıklama: Bakan arkadaşlarla mutabıkız

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 20:50 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa cinsel istismar konusuyla ilgili hazırlanan düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Akdağ'ın açıklamalarından satır başları;

    Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda bakan arkadaşlarla mutabıkız. Hangisi ne kadar ağırlaştırılacak üzerinde çalıştığımız bir konu.

    TÜİK ile beraber bir ekip, veri toplama ve bu verilerin sözlüğünün hazırlanması, verilerin bir veri seti şeklinde, ilgililerce mahremiyeti ihlal etmeyecek şekilde, ölçülü bir şekilde paylaşılması konusunda çalışıyoruz.

    Koruyucu, önleyici faaliyetleri geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız eğitimlerini çok daha yoğunlaştıracak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber riskli grupların eğitilmesini öne alarak, bu eğitimleri 2018 yılı içinde ciddi ölçüde yoğunlaştıracağız.

    Çarşamba günü muhtemelen bir daha bir araya geleceğiz, 10 gün içerisinde belki de üç beş kere daha bir araya geleceğiz. O süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza bu işi hazırlayarak takdim etmeyi planlıyoruz.

    Ayrıntılar geliyor...

     

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    Etiketler: Recep Akdağ , Çocuğa cinsel istismar , Hükümet , son dakika
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