Hükümette ‘Melen’ brifingi

İSTANBUL’un gelecekteki su sorunu çözmek için büyük önem taşıyan Melen projesiyle ilgili tartışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sözleriyle başlamıştı. İmamoğlu, “Barajı gezdim. Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir. İnşaatın yığma taş ile yapılması önerildiği halde betonla yapılmasıdır. İSKİ Genel Müdürümüzü DSİ ve Bakanlık ile ilişkilendirilerek projenin düzeltilmesi ve 2020’de kaynak ayrılmasını talep ettik. Ancak yapım için bütçe tahsis edilmedi” demişti.

ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde, “Melen’de teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız” yanıtını vermişti. Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devreye girerek, Melen projesiyle ilgili geniş çaplı bir değerlendirilme yapılmasını istediği öğrenildi.

UZMANLAR ÇAĞRILDI

Bakanlıktaki Melen toplantısına, ilgili siyasiler ve bürokratların yanı sıra DSİ Genel Müdürü ve büyük baraj projelerinde çalışmış mühendisler ile uzmanların davet edildiği belirtildi. Melen projesindeki çatlağın beton enjeksiyonuyla çözülmesine karar verildi. Toplantıda, barajın bu bölümünün 2024’te kullanılacağı dolayısıyla zaman olduğu savunması yapıldı. Toplantıda, yanlış malzeme kullanımıyla ilgili iddialara girilmedi.

Melen toplantısında, beton enjeksiyonlar dahil, projenin hızla tamamlanması için ek ödenek gerektiği saptaması yapıldı. Ödenek için Cumhurbaşkanlığı ve Maliye Bakanlığı üzerinden girişim yapılacağı ifade edildi.