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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANALİZ HABER: Nuray BABACAN - ANKARA
05.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hükümette daha etkin yapılanma planı

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Hükümette daha etkin yapılanma planı

İKTİDAR Partisi’nde seçim öncesinde gündemde olan hükümetin daha etkin çalışmasına ilişkin tartışmalar, seçim sonuçlarının ardından somut adımlara dönüşecek. Hem kabinenin yapısı hem de bakanlıkların işleyiş biçimiyle ilgili olarak ‘yeniden yapılanma’ya gidileceği dile getiriliyor.

YENİ KABİNE YAPISI

AK Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından oluşturulan yeni kabine yapısında bazı aksaklıkların yanı sıra, bakanların performanslarıyla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zaman zaman özellikle birleştirilen bakanlıklarla, farklı bakanlıklara bağlanan kurumların çalışma şekilleriyle ilgili eleştiride bulunduğu biliniyor. Bu kurumların daha verimli hale getirilmesi için yapılacak bir yapılanmanın, bazı bakanların kabine dışı kalması bazılarının ise görev yerlerinin değiştirilmesi sonucunu doğuracağı öne sürülüyor. Bunun klasik bir kabine değişikliğinden çok, yeniden yapılandırmayla zorunlu hale gelecek görev değişiklikleri şeklinde yapılacağı dile getiriliyor.

BAKAN SAYISI ARTABİLİR

En çok Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni yapıları konuşuluyor. Bu bakanlıkların yeniden bölünebileceği, iş yükünün daha dengeli olarak dağıtılacağı, bakanlardan bazılarının kabine dışı kalacağı ifade ediliyor. Bu operasyonun yapılması durumunda, bakan sayısının 16’dan 19’a çıkacağı öne sürülüyor.

İMAR YETKİLERİ

Bu aşamada, farklı bakanlıklara bağlanan bazı kurumların yerlerinin değiştirilmesi de çalışmanın bir parçası olacak. Özellikle piyasa denetimini üstlenen bazı bakanlıkların bu görevlerini İçişleri Bakanlığı’na devredeceği, belediyelerin imar yetkilerinin bir kısmının da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verileceği konuşuluyor. Kabinedeki yeni görevlendirmelerin mevcut milletvekillerinden yapılma olasılığı ise az görülüyor. Kabinenin yine de teknokrat ağırlıklı kalacağı iddia ediliyor.

PARTİ YÖNETİMİ VE TEŞKİLAT

Erdoğan’ın ikinci operasyonu ise parti yönetimi ve teşkilatında olacak. Yerel Yönetimler Başkanlığı’na MKYK’dan yeni bir isim atanacağı, parti yönetiminde seçim performanslarına bağlı olarak bazı değişikliklere gidileceği ifade ediliyor. Bu değişiklikten bazı il teşkilatları da nasibini alacak.
Adaylara yeterli desteği vermeyen bazı örgüt yönetimlerine veda edilecek.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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