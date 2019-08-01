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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
01.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hükümet-Meclis-parti arasında koordinatör dönemi

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Hükümet-Meclis-parti arasında koordinatör dönemi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümü için sürdürülen çalışmalar, Kurban Bayramı’ndan sonra hayata geçirilecek. Bu çalışmaları yürüten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti’nin yöneticileriyle ikinci kez bir araya geldi. Hükümet-parti-parlamento arasındaki koordinasyon sorunu için formül geliştirildi. Üçlü yapı arasında koordinasyonu sağlayacak ‘koordinatör’ belirlenecek. Ayrıca imza yetkisi olan bir koordinat bakan yardımcısı görevlendirilmesi de planlanıyor.

Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışmalarda bir seri toplantı yapılarak ‘Cumhurbaşkanlığı-hükümet-parti-parlamento’ ve bürokrasi açısından sistemin verimli ve hızlı çalışmasını sağlamak için neler yapılacağı değerlendirildi. AK Parti’nin grup ve parti yöneticileriyle yapılan toplantı, ikinci kez tekrarlanarak elde edilen veriler masaya yatırıldı.

BAKAN YA DA BAŞKAN YARDIMCISI

Edinilen bilgiye göre rapor, bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve hayata geçirilecek. Uygulama ve icraatların eşgüdümlü olarak hayata geçirilmesi amacıyla hükümet, parti ve parlamento arasında koordinasyonun sağlanması için mekanizma oluşturulacak. Ayrıca ‘Genel Başkan Yardımcısı veya bir bakanın’ koordinatör olarak atanması da tartışılıyor. Böylece üç yapının birbirinden haberdar edilmesi, bakanlıkların parti politikalarına uygun icraat gerçekleştirmeleri sağlanacak.

VEKİLLER DE TOPLANTILARA ÇAĞIRILACAK

Mekanizma, tüm yasal düzenlemelerin ortak toplantılarda tartışılarak karara bağlanmasını sağlayacak. Yeni dönemde özellikle yasa hazırlıklarında ilgili milletvekilleri de bu toplantılara çağrılacak. Özellikle ilgili Meclis komisyonunun iktidar partisinden üyeleri çalışmalardan haberdar edilecek. Bu sayede “Yasal düzenlemelerden Meclis’e gelmeden önce haberimiz olmuyor” eleştirileri ortadan kaldırılacak. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri daha etkin kullanılacak. Yasa konusu olmayan konuların kararname ile hayata geçirilmesi hızlandırılacak.

TALEP VE ÖNERİLERE HIZLI ÇÖZÜM

Bakanların ve bakan yardımcılarının da daha fazla inisiyatif alması sağlanacak. İmza yetkisi sorununu aşmak için bakan yardımcılarından biri ‘koordinatör’ olarak görevlendirilecek. Özellikle milletvekillerinin seçim bölgeleriyle ilgili talep ve önerileri bu makam tarafından değerlendirilecek. Stratejik olmayan sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanacak.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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