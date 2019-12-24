CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarına, Ankara’daki TOGO Kuleleri mühürlenmesinin ardından eski milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rant ve rüşvet iddialarını değerlendirerek, “Yolsuzluğun, rüşvetin, rantın devamlılığı olmaz. Hukukun gereği neyse, o yapılacak” dedi. Edinilen bilgiye göre, Aygün’ün basın toplantısının ardından başlayan MYK’da, Togo kuleleri ile ilgili süreç yeniden anlatıldı. Bazı kurmaylar, “Aygün, Ergenekon döneminde haklıydı. Gözaltına alındı, mağdur oldu. O zaman partimiz kendisine sahip çıktı ama şimdi haksız” değerlendirmesi yaptı. Kılıçdaroğlu ise Yavaş’a desteğini yineleyerek, “Devlette devamlılık esastır. Yolsuzluğun, rüşvetin, rantın devamlılığı olmaz. Hukukun gereği neyse, o yapılacak. Bir yerde yolsuzluk varsa, tespit edildiği anda hukukun gereği yapılacak” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise Aygün’ün iddialarına yazılı açıklama ile yanıt verdi. Kuşoğlu, Aygün’le 3 yıldır görüşmediğini ifade ederek, Aygün’ün iddialarını yargıya taşıyacağını belirtti. -Rifat BAŞARAN / ANKARA

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE

- SİNAN Aygün’ün kesin ihraç talebiyle disipline sevkine karar veren CHP Ankara İl Yönetim Kurulu, dün Aygün’e yazı göndererek disiplin sürecini resmen başlattı. Yazıda, Aygün’ün bir televizyon kanalına bağlanarak, başta Kılıçdaroğlu ve Kuşoğlu olmak üzere partinin kurumsal kimliğini rencide edici davranışlar içine girdiği gerekçesiyle “kesin ihraç” talebiyle İl Disiplin Kurulu’na sevkedildiği anımsatılarak bir hafta içinde savunmasını vermesi istendi.

PARTİ İÇİ SÜREÇ YÜRÜTÜLECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak iki CHP’li ismi karşı karşıya getiren TOGO kuleleri kavgası için “Bizim için mesele noktalanmıştır” dedi, konunun yargı ve parti içi hukuk sürecine dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP milletvekili, işinsanı Sinan Aygün arasındaki “rüşvet ve rant” iddialarına dikkat çekerek, “Bu mesele artık bizim için noktalanmıştır. Bundan sonra hukuk konuşacaktır” dedi. Öztrak, dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin açıklamasında özetle şunları dile getirdi:

“2019’un en önemli olayı, mart ayındaki yerel seçimler ve sonucu hazmedemeyen iktidarın mızıkçılık yaparak haziranda tekrarlattığı İstanbul seçimidir. CHP’yi, bu büyük demokrasi işbirliğinin merkezi haline getiren özverili yaklaşımımızı sürdüreceğiz.

(Aygün-Yavaş Togo kuleleri tartışması) Bu konuda hem parti hukuku, hem de genel hukuk bakımından süreç yürümektedir. Bu mesele artık bizim için noktalanmıştır. Bundan sonra hukuk konuşacaktır. Ama bir şeyi söyleyeyim; artık bu ülkenin belli başlı büyükşehirlerinde müzik değişmiştir, dans da değişecektir. Rant lobileri büyükşehirlerimizde artık cirit atamayacaklardır.

(İçişleri Bakanlığı’nın müfettiş görevlendirmesi) İktidarın bundan önceki bakanı, TBMM Başkanı, o dönemki belediye başkanını Ankara’yı parsel parsel satmakla suçlamıştı. O dönem bu müfettişler hiç ortaya çıkmamıştı. Şimdi apar topar harekete geçiyorlar.” -ANKARA