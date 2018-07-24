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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
24.07.2018 - 20:51, Son Güncelleme:

Hukukçular: ‘Bülbül kararı Berberoğlu’na uygulanabilir’

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Hukukçular: ‘Bülbül kararı Berberoğlu’na uygulanabilir’

ANKARA 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 24 Haziran seçimlerinde HDP’den Antalya Milletvekili seçilen Kemal Bülbül’ün ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ ve ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından yargılandığı davanın durdurulması yönündeki kararını değerlendiren hukukçular, bu kararın Enis Berberoğlu davasında da uygulanabileceğini söyledi.

Görüşler özetle şöyle:

Celal Ülgen (Avukat): Bu, yerinde bir karardır. Mahkeme, Bülbül’ün yargılandığı suçların Anayasa’nın 14. maddesi kapsamına girmediği yönünde görüş bildirmiştir. Bu karar aynı zamanda CHP’nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu için de uygulanmalıdır. Berberoğlu, 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmiştir. Dokunulmazlığının kaldırılması kararı eski milletvekilliğine ilişkindi. Berberoğlu bir kez daha milletvekili seçildiği için hakkındaki 5 yıl mahkûmiyet kararının durdurulmasına karar verilmeli.

Yiğit Acar (Enis Berberoğlu’nun avukatı): Mahkeme özgürlüklerden, milli iradeden, demokrasiden yana tavır koymuştur. Müvekkilim Berberoğlu davasında ise mahkeme, kendini doğrudan meclis yerine koydu. Yasal zorunlulukları uygulamadı. Yüksek mahkeme uyması gereken Anayasa’yı ihlal ederken yerel mahkeme milli iradeye saygı göstermiştir.

Hakan Canduran (Ankara Barosu Başkanı): Karar hukuka uygun, çünkü milletvekilli seçildikten sonra yargılama koşulu TBMM kararıyla olabilir. Anayasa’nın 83/2 maddesi uyarınca mahkemenin yargılamanın durdurulması kararı vermesi gerekiyordu. Doğru karar vermiş. TBMM’de dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin bir karar alınmadığı takdirde, yargılama devam edemez. Burada mahkeme usule uygun davranmıştır.”

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