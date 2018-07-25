Hukukçular: Berberoğlu derhal bırakılmalı
CHP Milletvekili ve Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılamanın durdurulmasıyla ilgili talebini Yargıtay’ın reddetmesine ilişkin “Özgürlükler hukuku genel ilkesi gereğince, tutuklu bir milletvekili olan Enis Berberoğlu’nun serbest bırakılarak yasama görevine dönmesini gerektirmektedir” derken, avukat Turgut Kazan da, “Yargıtay’ın Berberoğlu kararı, anayasa hukukundaki yasama dokunulmazlığı teorisini dinamitleyen bir karardır” dedi.
Hukukçuların değerlendirmeleri özetle şöyle:
DİĞER VEKİLLERDEN FARKLI DEĞİL
Anayasa Hukukçusu Prof Dr İbrahim Kaboğlu: Dokunulmazlıkların kaldırılmasını öngören geçici 20. maddeyi esas alan Yargıtay kararındaki yorum tarzı sorunlu . Bir kez, yasama dokunulmazlığı geçici bir ayrıcalıktır. Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili, her seçimde tekrar yasama dokunulmazlığı kazanır. Prof. Kemal Gözler’in de belirttiği gibi, geçici 20. uygulaması bakımından Berberoğlu ile 24 Haziran seçimlerinde ilk defa milletvekili seçilen bir milletvekili arasında bir fark yoktur. Berberoğlu da aynı dokunulmazlığa sahiptir. 24 Haziran seçimlerinde ilk defa
seçilen bir milletvekiline nasıl geçici 20. madde uygulanamaz ise Berberoğlu’na da uygulanamaz. ‘Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığın kaldırmasına bağlıdır’ şeklindeki 84/3 hükmü, Anayasa yürürlükte kaldığı sürece bütün yasama meclisleri için geçerlidir. Buna karşılık, geçici 20. madde sadece 26. döneme özgü olup, sonraki dönemlere uygulanamaz.
ANAYASA MADDESİ YOK SAYILAMAZ
Avukat Turgut Kazan: Prof. Dr. Kemal Gözler’in belirttiği gibi, dokunulmazlık seçimle doğar. Ve her seçimle sıfırlanır, yenileri başlar. Nitekim, Anayasa’nın 83/4 maddesinde, açıkça ‘tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığı kaldırmasına bağlıdır’ denildiğini görüyoruz. Çünkü, seçimle birlikte dokunulmazlık yeniden kazanılmıştır. Yargıtay 20. maddeyi ‘anayasal bir özel hüküm’ sayarak ve ‘genel hüküm karşısında öncelikle uygulanacağını’ vurgulayarak, inanılmaz bir sonuca ulaşmıştır. Bir kere, geçici 20. madde ‘özel’ hüküm değil, ‘istisnai’ hükümdür. Ve istisnalar yorum yoluyla genişletilemez. Dolayısıyla, dokunulmazlık konusunda 83/4 temel kuraldır savsaklanamaz, yok sayılamaz. Yeniden seçilen Berberoğlu’nun dokunulmazlık kazandığı tartışılamaz. Meclis kararı olmadan, kendisi yargılanamaz, tutuklu kalamaz. Bağımsız yargı Türkiye’de kalmadığı için, yasama dokunulmazlığını bile yok sayarak, milletvekiline bile kıyan kararlara tanık oluyoruz.
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