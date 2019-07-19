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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hukukçu ahaliyle yüz göz olmaz

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Hukukçu ahaliyle yüz göz olmaz

TARİHÇİ Prof. Dr. İlber Ortaylı, hâkim ve savcı adaylarına görev yapacakları yerlerde özel hayatlarına dikkat etmeleri, kendilerini iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Ortaylı, “Bir hukuk adamı, ahali ile yüz göz olmaya başladığı zaman işi bitmiştir. Bu bir altın kuraldır. Halkla yüz göz olamazsınız. Olduğunuz takdirde adınız çıkar” dedi.

Adalet Bakanlığı desteğiyle Türkiye Adalet Akademisi’nce (TAA) önceki gün düzenlenen söyleşide 23. dönem hâkim ve savcı adayları ile bir araya gelen Ortaylı, Türk-İslam kültüründe adalet anlayışı ve Osmanlı uygulamalarını kadıların hayatından örneklerle anlattı. İslam hukukunda yargı prensibinin o devrin şartları içinde savcı ve noter olmayan tek yargıya dayandığını vurgulayan İlber Ortaylı, özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE 10 HUKUK FAKÜLTESİ DAHA KALDIRMAZ: “İyi hukukçu, hâkim savcı olmanın önemli unsurlarından biri kişinin kendisini geliştirmesidir. Türkiye 50 tane tıp fakültesini kaldırır, çünkü bizim doktorlarımız iyi yetişmiştir. Ama maalesef 10 tane daha hukuk fakültesini kaldıramaz. Yok yetişmemişiz. Hukuk tarihçisi yok, Roma hukukçusu yok. Dersi kaldırmaya kalkıştılar. Efendim hoca yok diyorlar. Olur mu Roma hukuku, hukuk tarihi, hukuk felsefesi kalkar mı? Olmaz, lazım şeyler bunlar.

DOSYAYI OKUMADAN BU İŞ OLMAZ: Şu veya bu şekilde bir tahsil gördünüz. Yeterli veya yetersiz olabilir. Gençsiniz, kapalı bir muhite giriyorsunuz. Kendi kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir kere dosyanızı mutlaka okuyacaksınız. Dosyayı okumadan bu iş olmaz. Dosyasına hâkim; diye bir laf vardır. Bu bilinen bir laftır.

SAMİMİ OLMAYACAKSINIZ: İkincisi sağda soldaki insanlarla samimi olmayacaksınız. Osmanlı kadısı 25 akçelik en alt kademeden başlar. İki yıl bekler terfi eder, sonra tekrar iki yıl ve terfi eder. İki yıldan fazla bir yerde tutulmaz. Ahali ile yüz göz olmasın diye. Bu çok önemlidir. Yani bir hukuk adamının ahali ile yüz göz olmaya başladığı zaman iş bitmiştir. Bu bir altın kuraldır. Bugün için değişmiş değildir. Halkla yüz göz olamazsınız. Olduğunuz takdirde adınız çıkar.

DAVACI İLE YEMEĞE ÇIKMAYIN: Hiçbir şekilde bilhassa idari yargıda davacı ile yemeğe bile çıkmayacaksınız. Bu çok önemli. Efendim kaymakam bile çıkıyor. O çıkabilir, fakat siz çıkamazsanız. Gittiğiniz vilayette kimlerle gidip gezeceğiniz çok açıktır. Mahalli halktan birinin düğününe gidemezsiniz. Merak etseniz de gitmeyin. Çok tatsız bir meslek olduğunun farkındayız. Ama buna karşılık gittiğiniz yerdeki üniversite hocaları, öğretmenleri, önde gelenleri ile ahbaplık edebilirsiniz.

TARİH, EDEBİYAT OKUYUN YABANCI DİL BİLİN: Çok önemli iki şey; tarih okuyun ama ön planda okumanız gereken edebiyattır. Yabancı dil bilmeniz gerekir. Enternasyonel olmak zorundasınız. Başkalarını dinlemek ve anlatmak zorundasınız. Zor bir meslek hiç kolay değil. Otomobil tamircisinin de iyisi olabilir, hâkimin de iyisi olabilir, savcının da iyisi olabilir. Ama ikincilerin öbüründen farkı bazı şeyleri mutlaka iyi bilmeleri gerekiyor. Yabancı dil bunlardan birisi.”

 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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