Hukuk Politikaları Kurulu Beştepe’de
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Hukuk Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık yaptı.
Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, yeni yargı reformu ve hayvan haklarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildiği bildirildi. Toplantıya kurul üyeleri Ayşe Nur Bahçekapılı, Prof. Dr. Burhan Kuzu, Ayşe Türkmenoğlu, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Mehmet Uçum, Mustafa Alkış ve Uğur Kızılca katıldı.
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