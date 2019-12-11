Esma Çevik'in hikayesi: Hukuk kazandı askerliği seçti

ŞEHİT Esma Çevik, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinden yıllar önce İstanbul’a göç etmiş bir ailenin 3 kızından en büyüğü. Çocukluğu Bayrampaşa’da, çoğunlukla Trakya ve Balkanlar’dan gelen göçmen ailelerin yaşadığı Altıntepsi Mahallesi’nde geçti. Mahallelinin ‘sert mizaçlı ve çok akıllı bir çocuktu’ diye anlattığı Esma Çevik’in tek hayali avukat olmaktı. İdolü annesiydi. Nebahat Gözüaydın kızlarının mutlaka okumasını istiyordu. Esma ilköğretim okulunun ardından girdiği sınavlarda Bayrampaşa’daki Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi’ni kazandı. Lisede okurken, yaz aylarında aynı mahalledeki bujiteri malzemeleri üreten bir atölyede çalışıp harçlığını çıkartıyordu.

HAYALİ AVUKAT OLMAKTI

Lisenin en iyi öğrencilerinden biriydi. Tavırlarıyla arkadaş grubunun lideri, derslerdeki başarılarıyla öğretmenlerinin gözdesiydi. Üniversite sınavına girdiği yıl hukuk fakültesini kazandı. Şehir dışındaki okula bir dönem gidebildi. Babasından ayrılan annesi Nebahat Gözüaydın’ın hem kızları Elif ve Esra’ya bakacak, hem de Esma’yı okutacak kadar parası yoktu. Esma ikinci dönem okula devam etmedi. O yıl girdiği Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarını da çok zorlanmadan kazandı. Hem yatılı okuyup annesine yük olmayacak, hem de okulun sonunda para kazanmaya başlayıp annesi ve kız kardeşlerine bakabilecekti.

ELİNE KINA YAKILDI

Esma Çevik 2011 yılında askeri okulu bitirip astsubay üniformasını giydi. İlk görev yeri Jandarma Trafik ekipleriydi. Trakya âdetlerine göre asker olacaklar için bir köy meydanında ya da evinin önünde düğün düzenlenir, ellerine kına yakılır ve davul zurnayla oyunlar oynanırdı. Annesi Nebahat Gözüydın normalde erkekler için yapılan âdeti “Evimin direği” dediği kızı Esma için yaptı. Oturdukları sokak trafiğe kapatıldı. Esma ay-yıldızlı örtüyü omuzlarına aldı. Mahallenin kızlarıyla birlikte oyunlar oynadı, eline kına yakıldı.

GÖNÜLLÜ KOMANDO

Esma askerlik mesleğine çabuk ısındı. Bodrum’daki günlerinin ardından, komando sınıf kursu başvuruları için gönüllü oldu. Erkek meslektaşlarıyla birlikte çok ağır şartlarda eğitim gördü. Komando brövesini göğsüne gururla taktı. Jandarmanın özel eğitimli askerlerinden biriydi artık. Açılan bomba imha kursuna da gönüllü gitti. İki yıl önce Şırnak’a tayin oldu ve PAMİT’in komutanı olarak atandı.

ANNESİ BÖYLE UĞURLAMIŞTI

Şehit Esma Çevik jandarma okulundaki mezuniyet töreninden sonra annesinin evine koştu. Mahalledeki büyüklerinin elini öptü, helalleşti. Nebahat Gözüaydın astsubay üniforması giyen kızı Esma Çevik’i Trakya âdetlerine göre davullu-zurnalı asker düğünüyle ilk tayin yerine uğurladı. Yaşıtlarıyla halay çeken Esma’nın omuzlarına ayyıldızlı örtü örtülmüş, ellerine kına yakılmıştı.

SEN POLİS OLMA ANNEME BAK

Şehit Esma Çevik’in kız kardeşi Elif de polis okulunu kazandı. Ancak Esma, “Bana bir şey olursa sen annemin yanında kal. Ona sen bak” diyerek kardeşinin polis olmasını istemedi. Kardeşleri Elif ve Esra ile annesini hayatta her şeyden çok önemsiyordu. Annesiyle en son 24 Kasım’da Bayrampaşa’daki evlerinde bir araya geldi. Annesinin hastalığına çok üzülmüştü. Yakın zamanda geleceğini, sağlığıyla yakından ilgileneceğini söyledi.

Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU/İSTANBUL

KARDEŞLERİ ÜNİFORMASINI GİYDİ

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik için Ataköy 5. Kısım’daki Ömer Duruk Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Aysever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Kız kardeşleri Elif Koca ile Esra Akgül şehidin üniformasını giydi. Annesi Nebahat Gözüaydın ve babası Hüseyin Akgül taziyeleri kabul etti. Şehit Esma Astsubay, askeri ve dini törenin ardından Edirnekapı Şehitliği’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SAKIN AĞLAMAYIN DİMDİK DURUN

Anne Nebahat Gözüaydın cenazede “Nur gibiydi yüzü nur. Gülüyordu benim güzel evladım” diye feryat etti. Annesinin elini tutarak destek olan kız kardeşi Elif Koca ise “Ablam ‘şehit olacağım’ diyordu, oldu. Üzülme. O ölmedi burada. Tüm Türkiye’nin şehidi o” diye teselli etmeye çalıştı. Elif Koca gazetecilere de, “2 gün önce rüya görmüş. Bayrağa sarılı bir tabut görmüş. Her geldiğinde söylüyordu şehit olacağım diye ve oldu. ‘Ben şehit olursam sakın ağlamayın dimdik durun. Kıyafetlerimi de giyin’ dedi. Biz de ona yakışanı yaptık” diye konuştu. (Burcu Purtul UÇAR/İSTANBUL)

ŞEHİDİN TÜRKÜSÜ AĞLATTI

Astsubay Esma Çevik’le birlikte şehit olan tim arkadaşı Uzman Çavuş Kemal Sayar (40) memleketi Samsun’un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi ilk olarak ailesinin yaşadığı Gidirli Mahallesi’ndeki evin önüne getirildi ve komşulardan helallik alındı. Şehit için düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte binlerce kişi katıldı. Şehidin babası Mehmet Sayar, eşi Şennur Sayar ile kızı İdil ve oğlu Yağız Sayar taziyeleri kabul etti. Şehit Sayar’ın, silah arkadaşlarıyla araç içinde türkü söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Saz eşliğinde ‘Yaralarım’ adlı türkünün “Mezarıma üç gül ekin/Üzerine hasret dökün/Vasiyetim iki kuzum/ Biri oğlum, biri kızım/ Seni seven öldü gardaş” dizelerini okuyan şehit Sayar’ın görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada izleyenleri hüzne boğdu. m DHA

DEVLETİN ZİRVESİ TÖRENDEYDİ

BİNGÖL’ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım’ın cenazesi, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene katılanlar, cami avlusunda bekleyen şehidin babası Hasan ve annesi Emine Yıldırım ile akrabalarına taziyelerini iletti. Yıldırım’ın cenazesini, şehitliğe götürülüşü sırasında kardeşi, asker selamıyla uğurladı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel başkan yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, bazı milletvekilleri ve yetkililer katıldılar. (ANKARA)