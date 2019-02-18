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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.02.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Hukuk hocasının FETÖ savunması şaşırttı: Yasak ilişkiyi saklamak için ByLock kullandım

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Hukuk hocasının FETÖ savunması şaşırttı: Yasak ilişkiyi saklamak için ByLock kullandım

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması sonunda hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk, dosyada yer alan ifadesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığını kabul ederek, "eşiyle arasında problem bulunduğu dönemde eski Zaman gazetesi imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya'nın damadı Bora Erdem ile tanıştığını ve aralarında duygusal yakınlaşma olduğunu, Erdem'in gizli haberleşme amacıyla telefonuna ByLock yüklediğini" anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullananlara yönelik soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk hakkında iddianame hazırlandı.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, sanık Oğuztürk'ün “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, sanığın kullandığı telefon hattına ByLock yüklendiği ancak hattın babasının üzerine kayıt olduğu belirtilen iddianamede, sanığın ByLock uygulamasında Şerife Yiğit ve FETÖ çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Zaman gazetesi imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya'nın damadı Bora Erdem'in ekli olduğu kaydedildi.

Sanığın gözaltına alındığı sırada ele geçirilen bilgisayar ve diğer dijital materyallerde yapılan incelemeye yer verilen iddianamede, sanığın bilgisayarından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafları, örgütün yayın organları Zaman, Yarına Bakış, Meydan gazeteleri, Aktif haber ve Rota Haber görüntüleri, cep telefonunda da ByLock ve Kakao Talk uygulamasının kalıntıları, hard diskte ise örgüt elebaşı Gülen'e ait ve Gülen'i anlatan elektronik kitapların bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, yine sanığın kullandığı cep telefonu ve tabletinin veri tabanında "Hocaefendi", "Herkul.org" kelimeleri ile bağlantılı birçok örgütsel ses kaydı tespit edildiği vurgulanarak, ayrıca telefon içerisinde WhatsApp mesaj kayıtlarında "vazifeye durma, darbe" içerikli kelimelerin geçtiği birçok mesaj kaydının bulunduğu belirtildi.

"DUYGUSAL TEMASIMIZ OLDU, BYLOCK İNDİRDİ..."

İddianamede yer verilen ifadesinde sanık Oğuztürk, ByLock kullandığını kabul ederek, 2013'te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinde tedavi olduğunu, bu süreçte tanıştığı üniversitenin genel sekreteri Bora Erdem'in kendisiyle sürekli ilgilendiğini ve zamanla aralarında duygusal bir yakınlaşmalarının olduğunu anlattı.

İfadesinde "Eşimizle aramıza anlaşmazlıktan kaynaklı soğukluk girince hastalığımın tedavi sürecinde Bora Erdem'in bana ayrı bir ilgi duymasından kaynaklı duygusal temasımız oldu." diyen sanık Oğuztürk, ilişkilerinin gizli kalması için Bora Erdem'in 2014'te ByLock programını kendi telefonuna indirdiğini aktardı. Oğuztürk, Bora Erdem'in Alaeddin Kaya'nın damadı olduğunu gözaltına alınınca öğrendiğini iddia etti.

EŞİ DE FETÖ SANIĞI

Sanık Oğuztürk, ifadesinde, eşinin de FETÖ'nün Türk Hava Yolları'ndaki (THY) yapılanmasında yer aldığını, örgütün üst düzey isimleriyle temas halinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Ben bu durumu özellikle 15 Temmuz'dan sonra yaşananları göz önüne alınca anladım. Örneğin, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı Muhammet Hakan Ayçiçek halen firari olarak yurt dışındadır. Eşim, bu kişi ile de irtibatlıdır. WhatsApp yazışmalarında yurt dışı seyahatlerinde bu kişi ile görüşür. En son Almanya'ya gidip geldiğinde, Brüksel'e geçip Hakan ile görüştüğünü, ülkeden nasıl kaçtıklarını, rahatlarının yerinde olduğunu anlattı."

Eşinin irtibatlı olduğu bazı isimleri de tek tek veren sanık Oğuztürk, kendisinin kullandığı telefondaki WhatsApp yazışmalarında yer alan “vazifeye durma, vazife yapma” şeklindeki ifadelerin "Cemaat sohbetinden önce yapılan namaz kılma eylemi" olduğunu savundu.

"Sanığın, ifadesinden de anlaşılacağı üzere örgütsel jargonu bilecek derecede örgüte dahil olduğu" vurgulanan iddianamede, sanığın ByLock uygulamasını sadece bir arkadaşlığı gizlemek için kullanılan bir mesaj programı olarak kullandığına dair beyanının "savunma amaçlı" olduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın akademik camia içinde bulunduğu konum, sosyal çevre ve ifadesine bakıldığında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma görüntüsü altında kanunun lafzına ve ruhuna uygun olmayan eksik açıklamalar yaptığının değerlendirildiği kaydedildi.

Sanık Burcu Kalkan Oğuztürk, ilerleyen günlerde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Bu arada, sanık Burcu Kalkan Oğuztürk'ün geçen ay İstanbul Üniversitesi tarafından 3 ay süreyle açığa alındığı, eşi Fırat Oğuztürk'ün başka bir FETÖ dosyasından tutuklu bulunduğu öğrenildi.

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