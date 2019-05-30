Hukuk Fakültesi 5 yıl mı olacak? Cumhurbaşkanından Hukuk Fakültesi açıklaması
Hukuk Fakültesi 5 yıl mı olacak sorusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından üniversite öğrencileri ve eğitimcilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Kontenjanların azaltılacağı bilgisini de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hukuk Fakültelerindeki yeniliklerden bahsetti. Peki, Hukuk Fakültesi 5 yıl mı olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Normalde 4 yıllık eğitim süreciyle tamamlanabilen Hukuk programı, yeni açıklanan Yargı Reform Paketi'ne göre önümüzdeki yıllarda 5 yıllık eğitim ile tamamlanabilecek. Pakete göre kontenjanlar ise azaltılacak. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı o detaylar;
"Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve kontenjanları ile başarı sıralaması ölçütünü yeniden belirliyoruz.
Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkartılıyor ve kontenjanlar azaltılıyor.
Hukuk Fakültesi mezunlarının adli kollukta istihdam edilmesi sağlanacaktır."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle