Hukuk 5 yıla çıkarılıyor

Toplantıda, Türkiye’de sayısı 67’ye çıkan hukuk fakültesi sayısının azaltılması tartışılırken, hukuk fakültelerine girişte başarı sırasının 100 bine yükseltilmesi ve akademik kadronun oluşturulmasında yeni kriterler belirlenmesi ele alındı. Mesleğe giriş sınavı ve avukatlık sınavının da tartışıldığı toplantıda, hukuk eğitiminde yapılması planlanan düzenlemeler değerlendirildi.

KONTENJAN AZALTILACAK

Buna göre Türkiye’de 34’ü devlet, 33’ü vakıf üniversitesinde olmak üzere 67 üniversitede hukuk fakültesi var. 34 devlet üniversitesinin 6’sında ikinci öğretim programı bulunurken, vakıf üniversitelerinde ücretli, burslu, yüzde 75 burslu, yüzde 50 burslu ve yüzde 25 burslu olmak üzere 115 hukuk programı yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 10 üniversitede 34 hukuk programı bulunuyor. Türkiye’deki devlet üniversitelerinde 9 bin 502, vakıf üniversitelerinde 5 bin 719 olmak üzere 15 bin 221 hukuk kontenjanı açık. Kıbrıs’ta yer alan üniversitelerle birlikte rakam 16 bin 692 oluyor. Toplantıda hukuk fakültelerinin sayısı eleştirilirken, bazı hukuk fakültelerinin kapatılması yerine mevcut kontenjanların azaltılması yoluna gidilmesi değerlendirildi.

YENİ FAKÜLTE AÇILMAYACAK

Hukuk fakültelerinin eğitim süresi bir yılı hazırlık olmak üzere 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Yeni hukuk fakültelerinin açılması ise bir süreliğine mümkün olmayacak. Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri ile KKTC’deki hukuk fakültelerine girişte uygulanan başarı sıralaması şartında değişiklik yapılması da planlanıyor. Değişikliğe göre, üniversite sınavında ilk 100 bine giremeyen hiçbir öğrenci, hukuk fakültelerini tercih edemeyecek. m Gizem KARAKIŞ/ANKARA

AKADEMİK NİTELİKLER YENİDEN BELİRLENECEK

- HUKUK fakültelerinin akademik kadrolarının niceliği ve niteliğiyle ilgili temel ilkeler ve kriterler yeniden belirlenecek. Hukuk fakültelerinde denklik üzerinde çalışılacak bir konu başlığı olacak. Yurtdışında üniversitelerin neredeyse hepsinin denklik vermesinin de tartışıldığı toplantıda, belirlenecek yeni kriterlerle yurtdışındaki bazı okulların hukuk fakültesi diplomalarının denklik kapsamından çıkarılması da değerlendirildi. Türkiye’deki üniversitelerde hukuk fakültelerinin çerçeve müfredatı üzerinde temelli düzenlemelere gidilmesi için çalışma yapılacak.

SADECE MEZUN OLMAK YETMEYECEK

- HUKUK fakültesi mezunları, merkezi olarak yapılacak mesleki geçiş sınavını kazanamamaları durumunda, kalem müdürü, polis teşkilatı çalışanı gibi yan dallarda görev yapabilecek. Hukuk fakültesi mezunlarının bu sınavla ilgili birden fazla hakkı olacak. Hâkim ve savcılığa geçiş sınavı, bu sınavdan sonra yapılacak. Sınavı kazananlar ilk etapta yardımcı hâkim, yardımcı savcı olabilecek. Hukukla ilgili uzmanların da önümüzdeki hafta yapılacak toplantıya katılarak bu konuda görüş bildireceği öğrenildi. Toplantılar sonunda oluşturulacak çalışma rapor halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak.