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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir?

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Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir?

Hukuki terimler veya kamuoyuna mahal olmuş kişilerin taraf olduğu davalar sonucunda verilen kararlar zaman zaman merak konusu oluyor. 'Hükmün açıklanmasının geri bırakılması' da bunlardan biri. Peki, hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin koşulları neler?

Sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı halinde verilerek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılmasıdır.

HÜKMÜN  AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR?

• Sanık daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olmalı,
• Mahkemece, sanığın yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varılmalı,
• Mağdurun ve kamunun uğradığı zarar tamamen giderilmiş olmalı,
• Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kabul etmiş olmalı.

SANIĞIN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINI KABUL ETMEMESİ DURUMUNDA NE OLUR?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sanık tarafından kabul edilmek zorunda değildir. Sanık tarafından kabul edilmediği takdirde geri bırakılması düşünülen hüküm açıklanır ve sanığa ceza verilir. Bu durumda bir hüküm söz konusu olduğu için ilgili kanun yollarına (temyiz, kanun yararına bozma vs.) başvurulabilir.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ MÜMKÜN MÜ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı temyiz edilemez, ancak itiraz mümkündür. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için rızası gerekmediğinden mağdur hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edebilir. İtiraz sonrasında inceleyen mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının şartlarının oluşup oluşmadığına yönelik inceleme yapar.

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