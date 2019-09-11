Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir?
Hukuki terimler veya kamuoyuna mahal olmuş kişilerin taraf olduğu davalar sonucunda verilen kararlar zaman zaman merak konusu oluyor. 'Hükmün açıklanmasının geri bırakılması' da bunlardan biri. Peki, hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin koşulları neler?
Sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı halinde verilerek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılmasıdır.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR?
• Sanık daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olmalı,
• Mahkemece, sanığın yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varılmalı,
• Mağdurun ve kamunun uğradığı zarar tamamen giderilmiş olmalı,
• Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kabul etmiş olmalı.
SANIĞIN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINI KABUL ETMEMESİ DURUMUNDA NE OLUR?
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sanık tarafından kabul edilmek zorunda değildir. Sanık tarafından kabul edilmediği takdirde geri bırakılması düşünülen hüküm açıklanır ve sanığa ceza verilir. Bu durumda bir hüküm söz konusu olduğu için ilgili kanun yollarına (temyiz, kanun yararına bozma vs.) başvurulabilir.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ MÜMKÜN MÜ?
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı temyiz edilemez, ancak itiraz mümkündür. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için rızası gerekmediğinden mağdur hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edebilir. İtiraz sonrasında inceleyen mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının şartlarının oluşup oluşmadığına yönelik inceleme yapar.
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