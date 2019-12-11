Hudut Kartalları, 100 bin üzerinde kaçak göçmen yakaladı

Yunanistan ve Bulgaristan'a komşu olan Edirne'de, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, sınırda adeta kuş uçurmuyor. Ülkelerinde savaş ya da ekonomik nedenlerle kaçarak Avrupa ülkelerine Türkiye üzerinden gitmek isteyen kaçakların geçiş güzergahı olan Edirne'de sınırda görev yapan Hudut Kartalları, yaya ve araçlı devriyelerin yanı sıra son teknoloji yerli üretim İHA ve termal kameralarla ülke sınırlarında, denetimlerini sürdürüyor.

TERMAL KAMERA VE YERLİ İHA'LARLA TAKİP

Avrupa'ya gitmek isteyen kaçakların yoğun olarak kullandığı Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Tunca Hudut Karakolu yasa dışı geçişlere adeta göz açtırmıyor. Sorumluluk sahası yaya devriye, termal kamera ve yerli üretim İHA'lar, kuleden gözetleme ile tespit edilen kaçaklar, telsiz aracılığı ile Hudut Kartalları'na bildiriliyor. Ekipler son olarak, Yunanistan'a sınır Meriç Nehri kıyısında dedektör köpek Zorlu ile devriye görevi sırasında askeri bölgede Yunanistan'a geçmeye çalışan Afgan, Suriye ve İran uyruklu 5 göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan göçmenler, üst araması yapıldıktan sonra karakola götürüldü.

FRANSA'YA GİDECEKTİM'

Yunanistan sınırında 'Hudut Kartalları' askerleri tarafından yakalanan Afganistan uyruklu Bilal Fakiri, kaçak yollarla Yunanistan'a oradan da Fransa'ya gitmek istediğini söyledi. İstanbul Aksaray'da umuda yolculuğun Edirne'de son bulduğunu belirten Fakiri, "Ben 2 yıl önce İstanbul'a çalışmaya geldim. Burada çalışıp para biriktirdikten sonra anlaştığım organizatörler beni buraya getirdi. Yunanistan'a geçmek isterken askerler beni yakaladı. Yunanistan'dan Fransa'ya gitmek istiyordum. Fransa'da akrabalarım var" dedi.

100 BİNİN ÜZERİNDE GÖÇMEN YAKALANDI

Edirne'de Hudut Kartalları, yılbaşından bugüne kadar Yunanistan ve Bulgaristan sınırından kaçak geçiş yapmak isteyen çoğunluğunu Afganistan, Suriye, Irak, Pakistan'lının oluşturduğu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100 binin üzerinde kaçak göçmeni yakaladı.

Sınırda yakalanan kaçak yada sığınmacılar kontrollerinin ardından hudut karakolunda kimlik tespiti, sağlık durumu, üst araması gibi işlemlerden geçiriliyor. Burada kendilerine Arapça tercümanlar sayesinde bilgi verilerek Türk makamları tarafından gözaltına alındıkları ifade ediliyor. Yasal işlemleri tamamlanan kaçak ya da sığınmacılar 54'üncü Mekanize Piyade Komutanlığı'nca kalacakları yerlere battaniye, yaşam ve temizlik malzemesi verilerek yerleştiriyor. Kaçaklar kimlik tespitinin ardından sınır dışı işlemleri için önce jandarma ekiplerine sonra da İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor.