'Hudut Kartalları' yakaladı! FETÖ'nün 'altın çocuğu'yla ilgili önemli gelişme

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği'nin pusu timi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yasa dışı geçiş hazırlığında olan 4 kişiyi tespit etti.



Yapılan incelemede Yunanistan'a kaçacak kişilerin FETÖ'nün sözde Bilecik "il imamı" Turgut S ile Ahmet Yasir K, hemşirelikten örgütle bağlantısı tespit edildiği için atılan Öznur S. ve terhisine bir gün kaldığı öğrenilen ve Kırklareli'de askerlik yaptığı belirtilen Onur B. olduğu tespit edildi.



Haklarında arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN ALTIN ÇOCUĞUYLA İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "altın çocuklar" adını verdiği, örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan eski istihbarattan sorumlu Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, tutuklandı.



Ankara ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 9 Haziran'da Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütünün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen eski 2. sınıf emniyet müdürü firari Aygün'ün, emniyetteki sorgusu tamamlandı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aygün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Eskişehir'de 2014 yılında iş adamı, gazeteci, avukat, kamu görevlisi, politikacı ve polislerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin usulsüz dinlenmesi ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Aygün, ekipler tarafından Başkentte gözaltına alınmıştı.



Elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu belirtilen Aygün'ün, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği, 4 yıldır saklandığı öğrenilmişti.



"ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Aygün'ün, yakalandığı sırada üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıktığı belirtilmişti.



ÇANAKKALE'DE 8 KİŞİ TUTUKLANDI



Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 muvazzaf askerden 8'i tutuklandı.



Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün kara, hava ve jandarma komutanlıklarındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda 3'ü subay, 13'ü astsubay 16 muvazzaf asker gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece "örgüt üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 8 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GAZİANTEP'TE OPERASYON

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgütün Nizip ilçe sorumlusu olduğu tespit edilen A.E'yi Hatay'da yakaladı.



Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, 2 yıldır firarı olan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen E.A. ise kent merkezinde gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ZONGULDAK'TA GÖZALTI SAYISI 11 OLDU



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 2 muvazzaf asker daha gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 11 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.



Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, dün, Zonguldak, İstanbul, Karaman, Gaziantep, Balıkesir, Kırıkkale, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Hakkari ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.





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