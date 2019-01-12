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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (AA)
12.01.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı

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HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.      

HÜDA PAR (Hür Dava Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.     

Şahin, partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart 2019 yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını belirterek, bu kararın boykot kararı olmadığını söyledi.     

Planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaatinin hasıl olduğuna dikkati çeken Şahin, daha etkili bir siyasetle yollarına devam edeceklerini dile getirdi.     

Daha önceki seçimlere katıldıklarını anımsatan Şahin, 2012 yılında "Dürüst Siyaset Gerçek Adalet" şiarıyla siyaset sahnesine çıktıklarını, yasal teşkilatlanma şartını yerine getirip 30 Mart 2014 yerel seçimlerine belli il ve ilçelerde kısmı olarak, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yine belli illerde destekledikleri bağımsız adaylarla seçimlere katıldıklarını anlattı.     

Şahin, 24 Haziran genel seçimlerine Diyarbakır ve Batman'da bağımsız adayları destekleme şeklinde, geri kalan 79 ilde de parti amblemleriyle tüm Türkiye'de seçimlere katıldıklarını hatırlattı.     

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere girmenin maddi anlamda olumsuz etki bırakacağı kanaati oluştuğunu aktaran Şahin, "Yaşadığımız seçim tecrübeleri ve teşkilatlarımızın mevcut durumu itibarıyla yeni bir seçime girmenin, teşkilatlarımızın tamamlanması, planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaati hasıl olmuştur." ifadelerini kullandı.     

Seçime katılmama kararı aldıklarını bildiren Şahin, şöyle konuştu:     

"Genel İdare Kurulumuz, uzun bir süreden beri teşkilatlarla yaptığı istişareler neticesinde var olan çalışmalarımızın niteliğini artırmak, daha etkili bir siyasetle yolumuza devam etmek, bundan sonraki seçimlere daha güçlü girebilmek amacıyla teşkilat, kadro ve eğitim alanlarına yoğunlaşmak için 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine katılmama kararı almıştır."     

Kararın boykot olmadığını, ileriye yönelik hedeflere ulaşmak için böyle bir karar alındığını vurgulayan Şahin, kararlarının ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.     

 

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