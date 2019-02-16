Hücreden 3 kişilik odaya
SİLİVRİ Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem’in, bir süredir tek başına kaldığı hücresi değiştirildi.
Haberi eski CHP İstanbul milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter hesabından duyurdu: “Arkadaşımız Eren Erdem’in tecridi sona erdi. Eren hücresinde artık üç kişiyle kalıyor, onlarla sohbet edebiliyor, spora birlikte çıkıyor. Yemeğini de arkadaşlarıyla yiyebiliyor. Eren, konunun yakın takipçisi olan Muharrem İnce ve kamuoyuna teşekkür etti, selamlarını iletti.” Eren Erdem dün ayrıca pasaport engeli kaldırılan eşi Nuray Erdem’le de görüştü.
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