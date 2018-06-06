Hücre evleri MİT'in oltasına takıldı! Çok sayıda gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Muğla'daki yeni yapılanmasını ve bu yapı içinde aktif olarak faaliyet gösterenleri belirledi. İddiaya göre şüpheliler firari örgüt mensplarına barınacak yer sağlıyor ve maddi durumu kötü olanların örgütten ayrılmasını önlemek için para yardımı yapıyordu. Ayrıca operasyonlarla darbe alan FETÖ'yü yeniden canlandırmak ve dağılmayı önlemek için sık sık toplantılar yaptıkları belirlenen şüpheliler, devam eden davaları takip ederek yakınlık kurdukları aileler ile sanıkların itirafçı olmalarını önlemeye çalışıyordu.

MİT ve emniyet faaliyetlerini belirledikleri bu yapıdaki 9 şüpheli ile FETÖ'nün "gaybubet ya da hijyen evi" olarak adlandırdığı 6 hücre evini belirledi. Operasyon için düğmeye basılmasının ardından da Muğla kent merkezi ile ilçelerindeki 15 adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda örgüt yöneticisi olmakla suçlanan şüphelilerden M.K. Dalaman'da, O.M. ve Ö.U. Menteşe'de, M.K. ve A.Ç. Fethiye'de, A.T., M.A. ve M.C. Bodrum'da, B.Ö. ise Milas'ta yakalandı.

Hücre evlerine yapılan baskınlarda ise, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince aranan M.S., Denizli 3.Ağır Ceza Mahkemesince aranan A.S. Menteşe’de, Muğla 2.Ağır Ceza Mahkemesince aranan T.T. ve E.T., başkası adına sahte kimlikli R.Ç., Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranan Y.S. ve araması bulunmayan K.S., Ü.T. ve T.T. Fethiye’de, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince aranan A.D., Y.C.K, D.G. Köyceğiz’de gözaltına alındı.

Telefonları klozete atmaya çalıştılar

Gözaltına alınanın şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Aramalarda şahıslardan çok sayıda digital materyal, sahte kimlikler ve pasaportlar ele geçirildi. Ayrıca şahısların bir kısmı GSM telefonlarını klozete ve su dolu kovaya attığı, bir kısmı da GSM’leri formatlamaya çalıştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin telefonlarında terör örgütünün yeni haberleşme sistemi "Falcon" yüklü olduğu öğrenildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler yapılacak adli işlemlerinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.