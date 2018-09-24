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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
24.09.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

Hücre evinde gizli bölmede para çıktı!

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Hücre evinde gizli bölmede para çıktı!

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda örgütün sözde "milli eğitim imamı"nın kaldığı hücre evindeki gizli bölmede 86 bin 200 lira, 12 bin 620 avro ve 21 bin 160 dolar bulundu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, FETÖ soruşturmaları kapsamında "gaybubet evi" olarak adlandırılan, örgüt üyelerinin örgütsel faaliyetlerini yürütmek ve gizlenmek amacıyla kullandıkları hücre evlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Operasyonlarda "mahrem imamlar", "sorumlu ablalar", KHK ile meslekten ihraç edilen askerler için gaybubet evlerini bulup temin eden kişiler ile aranan birçok örgüt mensubunun bu evlerde kaldığı ve büyük bir gizlilik içinde örgütsel faaliyet sürdürdükleri bilgisine ulaşıldı. 

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince deşifre edilen örgüt evlerine yönelik operasyonlarda, örgütün kentteki öğretmenlerden sorumlu sözde "milli eğitim imamı" İ.D'nin kaldığı hücre evinde yapılan aramada mutfaktaki ankastre fırın ile duvar arasında gizli bölme bulunduğu tespit edildi. 

Ankastre fırını yerinden çıkarıp gizli bölmeyi açan ekipler, örgüte ait 86 bin 200 lira ile 12 bin 620 avro ve 21 bin 160 dolar ele geçirdi. Evde bulunan çok sayıda cep telefonu ve bilgisayara da el konuldu.  Ayrıca, İ.D'nin üst aramasında A.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. 

 

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