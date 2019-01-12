HTŞ’nin hâkimiyeti geçici
TÜRKİYE sınırı yakınındaki çatışmasızlık bölgesi İdlib, 10 gün aradan sonra dün sakin bir gün geçirdi.
El Kaide bağlantılı radikal terör örgütü Heyet Tahrir üş Şam (HTŞ) ile Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) arasında 1 Ocak’tan beri devam eden çatışmaların dün sabaha karşı ciddi şekilde azaldığı bildirildi.
ANKARA: ATEŞKES YOK
Bölgedeki sakinlik HTŞ ile UKC arasında hiçbir resmi netiliği olmadığı bildirilen ateşkes çağrısına bağlanırken, hem bölgedeki ÖSO kaynakları hem de Ankara’da konuyla ilgili Türk kaynaklar ısrarla bir ateşkesin olmadığını savundu. Ankara, HTŞ’nin Türkiye ve ÖSO için terör örgütü olma özelliğini koruduğunu, örgüte gereken yanıtın verildiğini, verilmeye de devam edeceğini bildirdi.
ALGI OPERASYONU
Kaynaklar, “HTŞ ile mücadelenin geçerli olduğu tek yöntem var, o da anladığı dilden yanıt vermek. HTŞ’nin İdlib’in merkez ve çevresinde hâkimiyeti aldığı iddiaları doğru değil. Sadece güney kesimlerde geçici bir hâkimiyeti oldu. İdlib’in tamamen HTŞ’nin hâkimiyetine geçtiğine dair haberler, Türkiye’nin bölgede başarısızlığını isteyen çevrelerce algı operasyonu yapılarak yayılıyor. İdlib mutabakatının devreye girmesiyle birlikte aslında HTŞ militanları sayısında eksilme de başladı. HTŞ’nin güneyde bazı bölgeleri ele geçirmesinde Esad rejiminin geçişlere göz yumması önemli rol oynadı. Bunun geçici bir hâkimiyet olduğu yakında görülecek” değerlendirmesinde bulundu.
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