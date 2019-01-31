HTŞ kritik yolları kapattı
Çatışmasızlık bölgesi Suriye’nin İdlib kentinde El Kaide bağlantılı radikal terör örgütü Heyet Tahrir üş Şam’ın (HTŞ) kendisine yönelik olası bir operasyona karşı hazırlıklarını artırdığı bildirildi.
Yerel kaynaklara göre HTŞ, İdlib içinde farklı bir yönteme geçti. Örgüt, İdlib ile Zeytin Dalı harekâtı bölgesi (Afrin) sınır hattının (İdlib kuzeyi) en batı ucundan doğudaki Anadan’ın kırsal bölgesine, kuzeydeki Salva kırsalından da güneydoğudaki Telsultan kırsalına kadar inen patika yolları keserek buralarda mevzilenmeye başladı. HTŞ’nin güneydoğuda kestiği yolun, Esad denetimi altında bulunan topraklarda Ebu ed Duhur’daki hava üssü ile bağlantısı bulunuyor. HTŞ’nin başta kuzeydeki Daret İzze kasabası olmak üzere kestiği yolların Saman Kalesi gibi stratejik yerlerinde mevzilenip barikatlar kurduğu, bazı yerlerde de hendekler açtığı bildirildi. Örgütün bu hazırlığı, Esad güçlerinden olabilecek bir saldırıya karşı önlem olarak değerlendirildi.
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