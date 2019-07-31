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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.07.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

HSK'den açıklama: İlgililerin kendi talepleri dikkate alınarak gerçekleştirildi

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HSK'den açıklama: İlgililerin kendi talepleri dikkate alınarak gerçekleştirildi

Hakim ve Savcılar Kurulunca (HSK), İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen değişikliğin tamamen ilgililerin kendi talepleri dikkate alınarak gerçekleştirildiği bildirildi.

HSK'den yapılan yazılı açıklamada, her atama sonrası zorunlu olarak HSK Birinci Dairesince yapılan yetki çalışması çerçevesinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen değişiklik üzerine, bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama zorunluluğunun doğduğu ifade edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan Utku Ercan'ın, talebi doğrultusunda 10 Temmuz tarihli müstemir yetki kararnamesi ile İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak yetkilendirildiği bildirilen açıklamada, aynı tarihli kararname ile 30. Ağır Ceza Mahkemesine Başkan olarak yetkilendirilen Mahmut Başbuğ'un da HSK'ye gönderdiği 12 Temmuz tarihli dilekçeyle mahkemede görülen dosyaların kapsamı, mahiyeti, sanık, müşteki ve tanık sayıları dikkate alınarak mahkemenin iki ayrı heyet halinde çalışmasına karar verilmesini talep ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu talep doğrultusunda HSK Birinci Dairesinin 29 Temmuz 2018 tarihli müstemir yetki kararı ile mahkemenin iki heyet halinde çalışmasına, 2019/74 ve 2019/313 esas sayılı dosyalar ile mezkur dosyalara bağlantılı olarak gelebilecek davalara 1. heyet, diğer tüm dosya ve işlere ise 2. heyet tarafından bakılmasına karar verildiği, mahkemede görev yapan üye hakimlerin yetkilerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı, daha önce de sanık sayısı ve dosya kapsamı dikkate alınarak birden fazla heyetin başka mahkemelerde de görevlendirildiği, 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan işlemin, tamamen ilgililerin kendi talepleri dikkate alınarak gerçekleştirildiği hususu saygıyla duyurulur."

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili, tutuklu iş insanı Osman Kavala ile birlikte 15 kişinin yargılandığı davaya bakan mahkeme heyetindeki değişikliğe ilişkin bazı basın yayın organlarında haberler yer almıştı.

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