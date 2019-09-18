HSK’dan yüksek yargıya 11 yeni üye
HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) dün Yargıtay’a 8, Danıştay’a 3 yeni üye seçti. HSK’nın Yargıtay’a üye seçtiği isimler arasında Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) soruşturma ve davalarında görev alan hâkim ve savcılar yer aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ramazan Dinç de Yargıtay üyesi oldu. Dinç, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin en kapsamlı yargılamalarından Akıncı Üssü’ne ilişkin iddianameyi hazırlamış; FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütlerine ilişkin soruşturmaların koordinasyonunu yapmıştı
İLK FETÖ DİYEN HÂKİM DE VAR
Yargıtay’a üye seçilen isimler arasında FETÖ’nün terör örgütü olduğuna dair ilk kararı veren ve Genelkurmay çatı davasını karara bağlayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik de var. Ankara 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral, Ankara hâkimi Ali Ramazan Bilgisiçok, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Şener, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Remzi Doğan da Yargıtay’ın yeni üyeleri oldu. Danıştay üyeliklerine ise Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım, Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş getirildi. Kulislere göre, Yargıtay üyesi seçilen Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral’ın ismi ise kurulda tartışma yarattı. Oral, FETÖ’cülerin kullandığı ve MİT’in şifrelerini kırdığı ByLock aplikasyonu ile yazıştığı belirlenen bir şüpheliyle ilgili iddianameyi reddettiği kararında, “FETÖ’nün terör örgütü olması için BM Güvenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulu kararı gereklidir” ifadesiyle tartışma yaratmıştı.
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