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    HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

    İHA
    21.03.2018 - 15:40 | Son Güncelleme:

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, avukatlıktan hakimlik ve savcılığa ataması yapılan bin 236 hakim ve savcının çoğunun AK Partili olduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Mehmet Yılmaz sözü olarak söylüyorum; hiçbir avukatın geçmişlerine, siyasi düşüncesine, bölgesine bakılmamıştır. Her anlayıştan, her düşünceden, her bölgeden kişi var" dedi.

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun dün yayımlanan HSK kararnamesiyle Elazığ Hakimliğinden Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanmasına ilişkin yapılan eleştirilere cevap verdi. Yılmaz, kimseye ayrıcalık yapılmadığını, çok sayıda kişinin mazeret dilekçesinde bulunduğunu ve bu kapsamda mazeret atamalarının yapıldığını kaydetti. Her kura çekiminin ardından "Mazaret Kararnamesi" yayımladıklarına dikkat çeken Yılmaz, "Çok büyük haksızlık bu. Kararnamenin ardından yayımlanan mazeret kararnamesi ile aynı durumda olan 27 kişi Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı" dedi.

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    Etiketler: Hakimler ve Savcılar Kurulu , HSK , zerrin güngör , son dakika , gündem
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