HSK’dan savcıya uzaklaştırma
HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü'nün haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu gerekçesiyle bir savcıyı görevden uzaklaştırdı.
Kararnameyle Erzurum Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Keşan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali Akkuş'un, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
Bunun üzerine Akkuş, HSK İkinci Dairesi’nce, Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldı.
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