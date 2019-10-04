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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.10.2019 - 18:11, Son Güncelleme:

HSK'dan "savcıya rüşvet teklifi" iddialarına ilişkin açıklama

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HSK'dan "savcıya rüşvet teklifi" iddialarına ilişkin açıklama

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç, Erzurum'daki uyuşturucu operasyonu sonrası soruşturmayı yürüten savcıya başka bir savcı tarafından rüşvet teklif edildiği iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Koç, yaptığı yazılı açıklamada, bir internet sitesinde yer alan "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda ahlaksız teklif" başlıklı habere konu uyuşturucu madde soruşturmasıyla ilgili olayın 24 Ocak'ta gerçekleştiğini belirtti.

Şüpheliler hakkında 11 Temmuz'daki iddianamenin Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Temmuz'da kabul edilerek kovuşturma aşamasına geçildiğini aktaran Koç, bu süreçte tensiple sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildiğini ve Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde haberde adı geçen Cevdet Özcan'ın bulunmadığını kaydetti.

Davanın ilk duruşmasının 14 Ekim'de yapılacağı bilgisini veren Koç, Cevdet Özcan'ın anılan soruşturmaya konu olaydan önce HSK'nin 4 Aralık 2018 tarihli kararıyla Erzurum Hakimliğine atandığını, göreve başlamadan 17 Ocak-17 Temmuz tarihlerinde 6 ay ücretsiz izne ayrıldığını ifade etti.

Koç, Özcan'ın 20 Aralık 2018 tarihli müstemir yetki kararnamesiyle Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görevlendirildikten sonra iznini tamamlayıp henüz göreve başlamadığı için 17 Ocak'ta müstemir yetki kararnamesiyle önceki yetkilerinin kaldırılarak genel yetkili hakim olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Özcan'ın 29 Temmuz'daki müstemir yetki kararnamesiyle Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 4'üncü üye hakim olarak izin dönüşü 2 Ağustos'ta göreve başladığı ve sonrasında 30 gün izin ve rapor kullandığının tespit edildiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Ayrıca söz konusu haberde yer alan Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım'a, Faruk Sarıoğlu isimli savcı tarafından bahse konu soruşturma olayı ile ilgili rüşvet teklif edilmesi iddiaları hakkında Melih Yıldırım tarafından tutulan tutanağın HSK'ye iletilmesi sonucu, iddiaların araştırılması amacıyla HSK 1. Dairesi tarafından 5 Mart 2019'da inceleme ve soruşturma izni verilerek müfettiş görevlendirilmiş olup, soruşturmanın halen devam ettiği ve anılan haberde yer aldığı şekilde Faruk Sarıoğlu'nun Melih Yıldırım'a Erzurum'da göreve başlayacak hakimin Cevdet Özcan olduğunu söylediğine dair bir tespitin olmadığı hususları kamuoyuna sunulur."

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