Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>HSK'dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi

    HSK'dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi

    İHA
    13.07.2018 - 00:30 | Son Güncelleme:

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 3 bin 784 hakim ve savcıyla ilgili terfi çalışmalarını tamamladı.

    HSK 2. Dairesi, 2018 yılı Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 3 bin 784 hakim ve savcının terfisi yapıldı. 3 bin 784 hakim ve savcıyla ilgili terfi sonuçları HSK'nın internet sitesinde yayımlandı.

    HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, söz konusu terfilerin yapılacağını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duyurmuştu. Yılmaz, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi 2018 yılı Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamlamıştır. 3784 hakim ve savcının terfi sonuçları kısa bir süre sonra sitemizde ilan edilecektir. Yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" paylaşımını yapmıştı.

    TERFİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: liste
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri