HSK’dan 143 kişilik mazeret kararnamesi
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, adli yargıdan gelen talepler üzerine dün mazeret kararnamesi yayımladı.
143 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. En çarpıcı atama Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Burhan Tezcan’ın ataması oldu. Tezcan’ın atamasının kendi isteği ile yapıldığı bildirildi. Yargı kulislerinde, Tezcan’ın son dönemde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’la bazı dosyalarda anlaşmazlık yaşadıkları dile getiriliyordu. Tezcan, terör suçlarına bakan bürodan sorumlu olan üç başsavcı vekilinden biriydi. Bir diğer ilgi çekici atama ise Diyarbakır’da eski HDP milletvekili İdris Baluken’i tahliye ettikten sonra Ankara’ya atanan hâkim Cem Boztaş’ın ataması oldu. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi 2. heyeti başkanı olan Boztaş, polis akademisi sorularının çalınmasıyla ilgili davayla FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan komedyen Atalay Demirci’nin davasına bakıyordu. Boztaş, Antalya’ya hâkim olarak atandı.
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