HSK’da iki kritik istifa jet seçim
Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) iki kritik istifa yaşanırken, HSK Genel Sekreteri ile Teftiş Kurulu Başkanı ve Başkan yardımcısı değişti.
FETÖ ile mücadelede kritik öneme sahip olan HSK Teftiş Kurulu’nun Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ile HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, dün istifa etti. HSK Genel Kurulu da aynı gün olağanüstü gündemle toplandı. Seçim sonrası Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han yeni HSK Genel Sekreteri oldu. Oylama sonunda HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan Teftiş Kurulu Başkanı, HSK Başmüfettişi Oğuz Akalın’ın ise Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
BAKANDAN KUTLAMA
HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül dün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “HSK Genel Kurulu’nca HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı’na seçilen HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan’ı ve HSK Genel Sekreterliği'ne seçilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han’ı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.
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