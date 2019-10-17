HSK personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 5 veri işletmeni istihdam edilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, söz konusu ilana başvuru yapabilmek için 2018-KPSS ilgili puan türünden en az 70 puan almak gerekiyor. İşte, HSK personel alımı hakkında ayrıntılar...
Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Bu kadro için lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından 2018-KPSS ilgili puan türünden en az 70 alanlar ve 35 yaşını doldurmamış olanlar başvuruda bulunabilecek.
Adayların "www.hsk.gov.tr" internet adresinden "2019 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu"nu temin edip ilgili tüm kısımları doldurarak, gerekli belgelerle 30 Ekim-4 Kasım'da HSK'ye şahsen başvurması gerekecek.
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