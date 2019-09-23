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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Yüksel KOÇ / DHA
23.09.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

HSK Başkanvekili'nden 'Kıvanç Tatlıtuğ' açıklaması

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HSK Başkanvekili'nden 'Kıvanç Tatlıtuğ' açıklaması

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, resmi sosyal medya üzerinden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan hakim hakkında bir açıklamada bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması nedeniyle inceleme başlatılan hakimin eyleminin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığının tartışılacağını, eylemle ilgili Yargı Etiği Bildirgesi'nde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacağını bildirdi.

Bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatılmıştı.     

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakim ve film yıldızının sosyal medyada yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, fotoğrafta yer alan hakimin 12.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur." ifadelerini kullandı.     

Başkanvekili Yılmaz, inceleme tamamlanınca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığının tartışılacağını belirterek, hakimin eylemiyle ilgili 6 Mart 2019 tarihli HSK Genel Kurulunda kabul edilen ve 11 Mart 2019'da kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesi'nde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacağını aktardı.     

Yılmaz, paylaşımında Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı davayla ilgili tutanağı da paylaştı. Duruşma tutanağında, Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin fotoğrafı paylaşan hakimden farklı bir isim olduğu görülüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı... HSK harekete geçti
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı... HSK harekete geçti

KIVANÇ TATLITUĞ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİREN HAKİM MAZERET İZNİNE AYRILDI

KARTAL'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geçtiğimiz perşembe günü bir davası için gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan İstanbul Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U.'nun mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi.

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