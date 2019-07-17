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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.07.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Hrant Dink davasında önemli gelişme! 99 yıl 6 ay hapis cezası...

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Hrant Dink davasında önemli gelişme! 99 yıl 6 ay hapis cezası...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yasin Hayal 7 yıl 6 ay, Ogün Samast ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Tuncel’in hükümle birlikte tutuklanması da talep edildi.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımı ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel’in de arasında bulunduğu 9 sanıklı davada karar çıktı.

Sanıklardan Erhan Tuncel, "6 mağdura karşı tasarlayarak ve bomba kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar vermek", "Hrant Dink’in öldürülmesine yardıma teşebbüs", "Silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından toplam 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yasin Hayal, "Silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Ogün Samast ise "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 4 sanık da çeşitli cezalara çarptırıldı. İki sanığın ise beraatine hükmedildi.

Erhan Tuncel’in hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi. Tuncel’e mahkeme salonunda polis tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Tuncel basın mensuplarının soruları üzerine, "Karar hukuksuz bir karar. Diyebilecek bir şey yoktur. Mahkeme kararı kesinlikle yasaya aykırıdır. Ergenekon’u çökerttiğim herkes tarafından bilinmektedir. Aynı yapı bu cezayı vererek beni cezaya bağlamıştır. Herkes Erhan Tuncel’in kim olduğunu biliyor. Bunun bedelini de bu kararı aldırtanlara sordurtacağım" dedi.

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