Hrant Dink davasında Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlenecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHrant Dink davasında Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlenecek
GeriGündem Hrant Dink davasında Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlenecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / DHA
28.11.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Hrant Dink davasında Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlenecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hrant Dink davasında Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlenecek

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Kürşat Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın gelecek celse dinlenmesine karar verildi. Duruşma, 18-19-20 Şubat 2020 tarihlerinde üç gün yapılacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 102'nci celseye, tutuklu sanıklar Ercan Gün ve Ramazan Akyürek cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. 5 tutuksuz sanığın da bulunduğu duruşmada, eski Samsun Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Fikri Yalman ve eski Samsun Emniyet İstihbarat Şube Yardımcısı İsmail Hakkı Günay Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile aracılığıyla tanık olarak ifade verdi.

Hrant Dink cinayeti işlendiği dönemde Samsun Emniyet İstihbarat Şube Müdürü olan Fikri Yalman, cinayetin zanlısı Ogün Samast'ın yakalanması ile ilgili görgüsünün sorulması üzerine, zanlı Ogün Samast'ı Samsun'da otobüsten aldıklarını anlattı. Mahkeme başkanının "Ogün Samast neden jandarmaya değil de emniyete götürüldü" sorusuna Yalman, "Sanıyorum başsavcımızın talimatı o yöndeydi. Ogün Samast'ın montunu jandarma görevlilerine teslim ettim. Emniyette terörle mücadele katına çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı da geldi. Üzerinde Türk bayrağı olduğu savcıya iletildi. Cumhuriyet savcımız da 'Ölçülerini alın, tutanağa geçirin bayrağı' dedi"  şeklinde yanıt verdi.

"BİZDE DE BULUNSUN DİYE KAMERAYA ALIN DEDİM "

Mahkeme başkanının, Tanık Yalman'a Ogün Samast'ın fotoğraf ve görüntülerin basına sızması ile ilgili görgüsünü sorması üzerine Yalman,"41 saniyelik görüntü istihbarata aittir. Görüntüyü aldırmaktaki amacımız, Ogün Samast'ın bulunduğu alanda jandarmanın kamera ile görüntü aldığını duymuştuk. Bizde de bulunsun diye kameraya alın dedim. Bu görüntülerin arşivde kalmasını istedik. İlerde herhangi bir şekilde soruya muhatap olursak diye arşivde kalma amaçlı çekilsin istedik. Mevzuatta yeri var. Biz bu konuyla alakalı talimat almadık" şeklinde yanıtladı. Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan eski Samsun Emniyet İstihbarat Şube Yardımcısı İsmail Hakkı Günay da "Bayrağı vermişler ama kimin talimatıyla verildiğini bilmiyorum. Fotoğraflar çekildiğinde içeride odada oturuyordu Ogün Samast. Fotoğrafları kimin talimatı ile çekilmiş bilmiyorum" dedi. Talepleri alınan tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulunurken; diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

KÜRŞAT YILMAZ TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan somut olguların mevcudiyetini sürdürmesi, tutuklu bulundukları suçların cezalarının ağırlığı, bir kısım tanık beyanlarının halen tamamlanmamış olması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 sanığın yakalamalı emirlerinin infazının beklenmesine hükmeden mahkeme, sanıklar Yakup Kurtaran, Ali Öz, Birol Ustaoğlu ve Eyüp Temel'in haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerini reddetti. Mahkeme, aralarında Kürşat Yılmaz'ın da bulunduğu 9 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma, 18-19-20 Şubat 2020 tarihlerine bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle